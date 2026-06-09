KI-Kursziele explodieren weiter | Oracle morgen im Fokus

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die Wall Street startet freundlich in den Handel, getragen von einer Erholung bei Technologie- und Halbleiterwerten sowie neuer Hoffnung auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und Iran. Fallende Ölpreise helfen, wobei die Renditen mit 4,55 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen klebrig bleiben. Im Fokus stehen die US-Verbraucherpreise am Mittwoch, die vor dem Opening gemeldet werden. Zudem bleibt J.P. Morgan trotz der Erholung taktisch vorsichtig, da ein heißer Verbraucherpreisindex die Zinsdebatte sofort neu entfachen könnte. Apple steht nach der Entwicklerkonferenz ebenfalls im Blick. Die neuen Siri- und Itelligence-Funktionen werden als Fortschritt gesehen, aber nicht als Auslöser eines neuen iPhone-Zyklus. Bei den Einzelwerten lieferten J. M. Smucker und Vail Resorts gemischte Signale. Heute Abend berichtet Casey’s General Stores. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die Morgan Stanley-Finanzkonferenz an der das Top-Management der Großbanken und Investmenthäuser teilnehmen.

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