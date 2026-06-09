Klingbeil: Werden Mittwoch mit Sozialpartnern Wege zu mehr Wachstum suchen

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Berlin, ⁠09. Jun (Reuters) - Das Treffen der schwarz-roten Koalition mit den Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften soll laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil Wege ausloten, um Deutschland wieder auf ‌Wachstumskurs zu bringen. Es werde darum gehen, wie dies gelingen könne, sagte der SPD-Co-Chef am ⁠Dienstag ⁠in Berlin. "Da ist meine Hand ausgestreckt." Es gehe um die Suche nach Gemeinsamkeiten und diese Chance sollte genutzt werden. Die Sozialpartner sollten ihre Ideen dazu vorstellen.

Am Mittwochabend wollen ‌die Spitzen der schwarz-roten Koalition ‌im Kanzleramt mit der Wirtschaft, aber auch Gewerkschaften Reformen ausloten. Sie sollen helfen, die seit Jahren ⁠schwächelnde Wirtschaft wieder in Schuss zu bringen. Klingbeil ‌sagte, es müssten ⁠Spielräume im Haushalt geschaffen werden - durch Sparmaßnahmen, zusätzliches Wachstum und Reformen. Sein Konzept zur Reform der Einkommensteuer werde er bald ‌vorstellen, so Klingbeil. ⁠Er will damit vor allem ⁠ärmere Bevölkerungsschichten entlasten.

Die deutsche Wirtschaft sei auch durch den Nahost-Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden, ergänzte Klingbeil. Dieser hat bereits die Inflation angeheizt und wird vermutlich auch das Wachstum bremsen. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft pochen auf einen klaren Zeitplan für Reformen.

(Bericht von ⁠Christian Krämer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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