Kurz vor WM-Auftakt: Iran beklagt Entzug von Ticket-Kontingent

09. Jun (Reuters) - ⁠Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko sorgen politische Spannungen für Ärger. Vor der WM-Eröffnung an diesem Donnerstag ist dem Iran nach eigenen Angaben das Ticketkontingent für seine Vorrundenspiele entzogen worden. Zudem verweigerten die US-Behörden einem ‌berufenen Schiedsrichter aus Somalia die Einreise.

Der iranische Fußballverband (FFIRI) teilte am Dienstag mit, er könne die bereits zugesagten Eintrittskarten nicht mehr an die eigenen Fans ausgeben. "Dies ⁠geschieht, obwohl ⁠viele iranische Fußballfans im Vertrauen auf die offiziellen Ankündigungen bereits Reisevorbereitungen für einen Besuch der Spiele getroffen hatten", hieß es in einer Erklärung. Der Entzug der Tickets werfe "ernsthafte Fragen über die Einmischung von nicht-sportlichen und politischen Erwägungen" auf. Jede teilnehmende Nation erhält üblicherweise acht Prozent der Karten für die eigenen ‌Spiele. Wer die Entscheidung traf, teilte der Verband nicht ‌mit.

Zudem sorgte die Einreiseverweigerung für den somalischen Schiedsrichter Omar Abdulkadir Artan für Verstimmung. Er wäre der erste Unparteiische aus seinem Land bei einer Weltmeisterschaft gewesen. Die US-Grenzschutzbehörde ⁠begründete den Schritt mit "Sicherheitsbedenken", ohne Details zu nennen. Die somalische Regierung zeigte sich ‌betrübt. Der Weltverband FIFA teilte mit, er ⁠sei nicht in die Einwanderungsprozesse der Gastländer eingebunden.

Die Teilnahme des Irans am Turnier war bereits im Vorfeld von Unsicherheit überschattet. Nach Beginn des Iran-Kriegs durch Luftangriffe der USA und Israels Ende Februar hatte der ‌Verband das Trainingslager des Teams von Arizona ⁠nach Mexiko verlegt. Grund waren Unsicherheiten ⁠bei der Visa-Vergabe. Daher versucht der Verband, die Anwesenheit der Mannschaft in den USA auf ein Minimum zu beschränken. Die Spieler erhielten erst vergangene Woche ihre Visa, mehrere Betreuer jedoch nicht.

Die FIFA bemüht sich um Deeskalation. Generalsekretär Mattias Grafström habe nach der Ankunft des iranischen Teams in Mexiko eine "positive Diskussion" mit Verbandspräsident Mehdi Taj geführt, teilte die FIFA mit. Man werde den Dialog fortsetzen, um dem Team gute Rahmenbedingungen zu ermöglichen.

(Bericht von Aadi ⁠Nair, Kristina Cooke, Frank Pingue, Ismail Shakil und Rory Carroll, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)