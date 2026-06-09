Libanon: Acht Tote bei israelischem Angriff auf Hafenstadt Tyros

Reuters · Uhr
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09. Jun (Reuters) - ⁠Es folgen Meldungen rund um die Entwicklungen im Nahen Osten. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

13.37 Uhr - Bei einem israelischen Angriff auf die historische Hafenstadt Tyros ‌im Südlibanon werden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet. Zuvor hat das israelische Militär erstmals ⁠eine ⁠Evakuierungsaufforderung für die gesamte Stadt erlassen.

09.15 Uhr - Trotz der wiederaufgenommenen Waffenruhe mit dem Iran hat das israelische Militär einen Evakuierungsaufruf für die libanesische Küstenstadt Tyros herausgegeben und damit vor möglichen Angriffen gewarnt. Erstmals umfasst der ‌Aufruf auch das christliche Viertel der ‌Stadt. Zur Begründung hieß es am Dienstag, Kämpfer der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz seien dort aktiv. Beweise dafür ⁠legte die Armee zunächst nicht vor. Bisherige Räumungsaufforderungen hatten das ‌christliche Viertel ausgeklammert. Das israelische ⁠Militär hatte die Einwohner jedoch zuvor gewarnt, dass auch dieses Gebiet ins Visier genommen werden könnte, sollte die Hisbollah dort weiterhin präsent sein. Solchen ‌Evakuierungsaufrufen folgen häufig Angriffe ⁠der israelischen Armee. Am Montag ⁠hatten Israel und der Iran einen Stopp ihrer gegenseitigen Angriffe verkündet. Der Iran erklärte jedoch, er könne seine Angriffe wiederaufnehmen, sollte Israel weiter die Hisbollah angreifen.

05.55 Uhr - Ein Apache-Kampfhubschrauber der US-Armee ist einem Zeitungsbericht zufolge am Montag nahe der Straße von Hormus abgestürzt. Die zwei Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden, berichtet die Zeitung "New ⁠York Times".

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