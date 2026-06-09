Airline-Aktie mit neuem Kaufrating

Lufthansa: MWB nimmt Aktie mit Kursziel von 21 Euro auf

onvista · Uhr

MWB Research hat die Lufthansa-Aktie neu mit Kaufrating aufgenommen und ein Kursziel von 21 Euro gesetzt. Das ist mehr als doppelt so hoch wie das bisherige Dreijahreshoch. Die Begründung: MWB sieht die Aktie unter Liquidationswert – und das bei der größten Airlinegruppe Europas.

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Was bewegt die Aktie?

MWB Research nennt drei Kernargumente: Erstens die strukturell starke Marktposition als größte Airlinegruppe Europas mit einem Multihub-Netzwerk in sechs Heimatmärkten. Zweitens das Loyalitätsprogramm mit über 45 Millionen Mitgliedern – ein massiver Wettbewerbsvorteil mit hohen Markteintrittsbarrieren. Drittens Lufthansa Technik als eigenständiger Werttreiber, der vom Markt als zu gering bewertet gilt.

Das Kursziel von 21 Euro entspricht in etwa dem langfristigen Widerstandsniveau aus früheren Hochphasen. MWB argumentiert, dass der aktuelle Kurs unter dem Substanz- und Liquidationswert des Unternehmens liegt – das ist eine ungewöhnlich starke These für einen Dax-Konzern.

Charttechnik

Das Dreijahreshoch lag bei rund 9,70 Euro. Das neue Kursziel liegt weit darüber. Ein nachhaltiger Ausbruch über die alten Hochs wäre das erste charttechnische Signal für eine größere Aufwärtsbewegung.

Martins Einschätzung

Das Kursziel ist sportlich – keine Frage. Aber die Argumentation hat Substanz: Lufthansa ist fundamental stärker aufgestellt als der Kurs suggeriert. Slots, Netzwerk und Techniksparte sind echte, schwer replizierbare Wettbewerbsvorteile. Ob 21 Euro realistisch sind, wird der Markt entscheiden – als Einstieg auf diesem Niveau hat die Aktie Potenzial.

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