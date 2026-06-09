Margin Debt auf Rekordniveau: Die Fallhöhe an der Wall Street steigt

An der Wall Street wirkte die Lage auf den ersten Blick lange erstaunlich ruhig: Die großen US-Indizes notierten stabil, der VIX blieb niedrig und die KI-Rally lieferte weiterhin starke Schlagzeilen. Doch unter der Oberfläche baut sich ein gefährlicher Spannungsbogen auf. Einzelaktien schwanken deutlich stärker als der Gesamtmarkt, die Nachfrage nach Call-Optionen erreicht extreme Ausmaße und immer mehr Anleger setzen mit geliehenem Geld auf weiter steigende Kurse. Besonders brisant: Die Margin Debt ist laut FINRA zuletzt auf ein neues Rekordniveau gestiegen – ein Signal, das zwar keinen Crash exakt vorhersagt, aber die Fallhöhe des Marktes deutlich erhöht.

Die Kombination aus Retail-Euphorie, Optionshebel, KI-Fantasie und kreditfinanzierten Positionen macht den Markt zunehmend anfällig für einen plötzlichen Stimmungsumschwung. Solange die großen Tech-Werte tragen und die Korrelation zwischen Einzelaktien niedrig bleibt, kann die Rally weiterlaufen. Doch sollte ein externer Schock die Anleger gleichzeitig zur Tür treiben, könnten Margin Calls und automatische Liquidierungen eine Korrektur massiv beschleunigen. Genau darin liegt das Risiko: Nicht die stabile Indexoberfläche ist entscheidend, sondern die fragilere Marktstruktur darunter. Für Trader und Anleger stellt sich daher die zentrale Frage: Wann folgt der nächste Volatilitätsschub?

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