Neuer Jenoptik-Chef startet bereits Anfang August

Der neue Vorstandschef von Jenoptik tritt sein Mandat bereits Anfang August an. Dominic Dorfner werde den Technologiekonzern ab 1. August führen, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Dorfner wurde Ende März vom Aufsichtsrat für drei Jahre bestellt. Damals hatte Jenoptik angekündigt, dass er spätestens am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen werde.