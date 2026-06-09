Technologiekonzern
Neuer Jenoptik-Chef startet bereits Anfang August
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider
Der neue Vorstandschef von Jenoptik tritt sein Mandat bereits Anfang August an. Dominic Dorfner werde den Technologiekonzern ab 1. August führen, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Dorfner wurde Ende März vom Aufsichtsrat für drei Jahre bestellt. Damals hatte Jenoptik angekündigt, dass er spätestens am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen werde.
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