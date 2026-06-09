Österreich und EU-Partner planen Pilotgebiete für autonomes Fahren

Wien, ⁠09. Jun (Reuters) - Österreich und mehr als zehn weitere EU-Staaten, darunter Deutschland, Ungarn und Tschechien, haben eine gemeinsame Initiative zum Ausbau des automatisierten ‌Fahrens gestartet. Ziel einer zu Wochenbeginn in Brüssel unterzeichneten Erklärung sei der Aufbau grenzüberschreitender Pilotgebiete ⁠und ⁠einheitlicher Zulassungsverfahren, teilte das österreichische Mobilitätsministerium am Dienstag mit. Automatisierte Fahrzeuge sollen künftig verstärkt im öffentlichen Verkehr und in der Logistik eingesetzt werden.

"Automatisiertes Fahren wird die Mobilität der ‌Zukunft maßgeblich prägen", sagte Österreichs ‌Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ). Gemeinsame europäische Standards seien vor allem für grenzüberschreitende Anwendungen entscheidend. In einem ⁠ersten Schritt sollen nun Mindestkriterien für Pilotprojekte ‌festgelegt werden. Parallel dazu ⁠ist eine engere Koordinierung bei Planung, Finanzierung und Integration automatisierter Lösungen zwischen den Staaten, Regionen und Städten vorgesehen.

Die EU-Kommission will ‌das Vorhaben für ⁠das Jahr 2026 mit ⁠20 Millionen Euro für digitale Infrastruktur fördern. Für den Herbst kündigte Hanke zudem einen Gipfel mit Vertretern aus Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft an, um die weiteren Schritte und regulatorische Fragen abzustimmen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)