Was bewegt die Aktie?

Oracle hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Chartentwicklung vollzogen. Das Muster: Doppelboden als Basis, Ausbruch über die Zwischenhochs, bullische Konsolidierung, nächster Ausbruch, erneute Konsolidierung, erneuter Ausbruch. Jetzt testet die Aktie das letzte Ausbruchsniveau.

Der Software-Sektor hat in den vergangenen Monaten schwach performt. Oracle hat sich gegen diesen Trend behauptet und die Trendwende früher als andere vollzogen. Starke Quartalszahlen morgen könnten einen Teil der Software-Unsicherheit aus dem Markt nehmen.

Charttechnik

Das aktuelle Niveau entspricht einem Test des letzten Ausbruchs. In dieser Position zeigt eine Aktie entweder Stärke – indem sie von hier aus wieder anzieht – oder gibt den Ausbruch zurück. Der extreme Ausbruch über die Zwischenhochs war ein klares Signal, das bisher intakt ist.

Martins Einschätzung

Ich erwarte von Oracle starke Zahlen. Die Chartstruktur ist überzeugend, und das aktuelle Level bietet eine saubere Risikostruktur: Entweder bestätigen die Zahlen den Ausbruch – dann dürfte die Aktie weiter steigen. Oder sie enttäuschen – dann zeigt der Chart das schnell. Oracle hat morgen Abend das Wort.