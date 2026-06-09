Software-Aktie vor Quartalszahlen

Oracle: Zahlen stehen an – Chart spricht für starke Reaktion

onvista · Uhr

Oracle veröffentlicht morgen nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen. Der Chart zeigt eine technisch starke Ausgangslage: Doppelboden, mehrere Ausbrüche, bullische Konsolidierungen. Martin erwartet ein starkes Quartal, das weiteres Aufwärtspotenzial freisetzt.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Oracle hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Chartentwicklung vollzogen. Das Muster: Doppelboden als Basis, Ausbruch über die Zwischenhochs, bullische Konsolidierung, nächster Ausbruch, erneute Konsolidierung, erneuter Ausbruch. Jetzt testet die Aktie das letzte Ausbruchsniveau.

Der Software-Sektor hat in den vergangenen Monaten schwach performt. Oracle hat sich gegen diesen Trend behauptet und die Trendwende früher als andere vollzogen. Starke Quartalszahlen morgen könnten einen Teil der Software-Unsicherheit aus dem Markt nehmen.

Charttechnik

Das aktuelle Niveau entspricht einem Test des letzten Ausbruchs. In dieser Position zeigt eine Aktie entweder Stärke – indem sie von hier aus wieder anzieht – oder gibt den Ausbruch zurück. Der extreme Ausbruch über die Zwischenhochs war ein klares Signal, das bisher intakt ist.

Martins Einschätzung

Ich erwarte von Oracle starke Zahlen. Die Chartstruktur ist überzeugend, und das aktuelle Level bietet eine saubere Risikostruktur: Entweder bestätigen die Zahlen den Ausbruch – dann dürfte die Aktie weiter steigen. Oder sie enttäuschen – dann zeigt der Chart das schnell. Oracle hat morgen Abend das Wort.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Oracle

Das könnte dich auch interessieren

Dramatische Kurswende
Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?heute, 16:00 Uhr · onvista
Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?
KI-Chip-Aktie steigt in den S&P 500 auf
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht habengestern, 15:52 Uhr · onvista
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht haben
Historischer Kapitalaufnahme
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollarheute, 16:02 Uhr · onvista
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollar
Speicherchip-Aktie nach 30-Prozent-Korrektur
SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheitgestern, 15:49 Uhr · onvista
SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit
Ticketing-Aktie nach fragwürdigem Downgrade
CTS Eventim: Ein Downgrade, das ich nicht nachvollziehen kanngestern, 15:58 Uhr · onvista
CTS Eventim: Downgrade, das ich nicht nachvollziehen kann
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minus fünf Prozent
Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtengestern, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Alle Plus-Analysen