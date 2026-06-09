Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

09.06.2026 / 14:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.06.2026
     Kursziel:                  85,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Anleiheemission über 50 Mio. EUR soll Wachstumskurs weiter beschleunigen

Die HMS Bergbau AG plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe
2026/2031 mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und einem Kupon von 8,0%
sowie einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Mittel sollen primär zur
Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen im Handelsgeschäft eingesetzt
werden. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Ausweitung der Aktivitäten im
Bereich Flüssigbrennstoffe sowie die Produktionsvorfinanzierung im Kohle-
und Chromerzgeschäft zur Absicherung langfristiger Handelsvolumina.

Zusätzliche Finanzierungskapazität eröffnet erhebliches Wachstumspotenzial:
Die geplante Emission passt strategisch in das bestehende Geschäftsmodell
von HMS, bei dem die Verfügbarkeit von Handels- und Betriebskapital ein
zentraler Wachstumsfaktor ist. Hierbei werden zusätzliche Finanzmittel
insbesondere zur Vorfinanzierung größerer Handelsvolumina verwendet, wodurch
es HMS ermöglicht wird, zusätzliche Marktchancen wahrzunehmen und bestehende
Kundenbeziehungen auszubauen. Nach Aussagen des Managements könnte die
erfolgreiche Platzierung der Anleihe einen zusätzlichen jährlichen
EBITDA-Beitrag von EUR 6-8 Mio. generieren. Den größten Anteil dürfte dabei
die weitere Expansion des Flüssigbrennstoffgeschäfts leisten, welches in Q3
2025 gestartet wurde und sich in den vergangenen Monaten deutlich positiver
als erwartet entwickelt hat. Darüber hinaus sollen zusätzliche
Ergebnisbeiträge aus der Produktionsvorfinanzierung zur Sicherung
langfristiger Handelsvolumina aus dem Kohle- und Chromerzhandel entstehen.
Dem stehen jährliche zusätzliche Finanzierungskosten von rund EUR 4 Mio.
gegenüber, sodass die Anleihe u.E. einen positiven Ergebnishebel auf die
zukünftige Geschäftsentwicklung bieten sollte.

Modellanpassung nach erfolgreicher Platzierung: Die Guidance für das
Geschäftsjahr 2026 wurde vor der geplanten Anleihebegebung veröffentlicht
und berücksichtigt die daraus resultierenden Wachstumsmöglichkeiten
ausdrücklich noch nicht. Infolge der Platzierung dürfte auch die Guidance
erhöht werden. Wir werden unser Modell nach erfolgreicher Platzierung
aktualisieren und sowohl die zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträge als
auch die höheren Finanzierungskosten in unseren Prognosen berücksichtigen.
Angesichts des erwarteten EBITDA-Potenzials erscheint die geplante
Kapitalaufnahme aus strategischer Sicht sinnvoll und steht im Einklang mit
der kommunizierten Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Fazit: Mit der geplanten Anleiheemission setzt HMS den eingeschlagenen
Wachstumskurs konsequent fort. Besonders positiv bewerten wir, dass die
Mittel gezielt für zusätzliche Wachstumsinitiativen eingesetzt werden
sollen. Sollte es dem Management gelingen, die avisierten zusätzlichen
EBITDA-Beiträge zu realisieren, würde die Kapitalmaßnahme trotz höherer
Zinsaufwendungen einen positiven Wertbeitrag für die Aktionäre darstellen
und die Transformation zu einem breiter aufgestellten Rohstoffhändler- und
produzenten weiter beschleunigen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung
sowie das Kursziel von 85,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3f5eed1fa610f6ae7ab3864a54004259

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=13c6ea3c-63fd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2342486 09.06.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HMS Bergbau

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minus fünf Prozent
Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtengestern, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Abseits von Gold und Silber
So holst du dir Platin und Co. ins Depot05. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen