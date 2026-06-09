Preis für Opec-Öl gestiegen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 102,52 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,89 Dollar mehr als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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