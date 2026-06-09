Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Zustand der Vereinten Nationen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Zustand der Vereinten Nationen:

"In den großen und kleinen Krisen dieser Welt sind die Vereinten Nationen kein Faktor mehr, sei es in der Ukraine, sei es im Nahen Osten. Von einem Land wie Nigeria ganz zu schweigen, in dem Islamisten morden, brandschatzen und vergewaltigen, ohne dass die Weltgemeinschaft auch nur hinsehen würde. Frieden ermöglichen, notfalls mit militärischen Mitteln? Auch hier versagen die Vereinten Nationen kläglich."/DP/jha