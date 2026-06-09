Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Kaukasus/Armenien

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Kaukasus/Armenien:

"So eindeutig das politische Signal nun ausfällt, so kompliziert bleibt die Wirklichkeit: Armenien mag sich nach Westen recken, doch der Macht Russlands kann sich der kleine Binnenstaat, eingeklemmt zwischen Georgien, der Türkei und Aserbaidschan, nicht einfach entziehen. Zu eng sind die wirtschaftlichen Verbindungen, zu groß die sicherheitspolitischen Zwänge. Der Wunsch nach mehr Freiheit trifft damit auf die Realität einer fortbestehenden Abhängigkeit. Armenien bleibt ein Land im Schwebezustand."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Peter Thiel zu Besuch
Milei will Argentinien zum Zentrum der KI-Branche machen05. Juni · dpa-AFX
Milei will Argentinien zum Zentrum der KI-Branche machen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minus fünf Prozent
Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtengestern, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Abseits von Gold und Silber
So holst du dir Platin und Co. ins Depot05. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen