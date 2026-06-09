Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Luftfahrtstrategie der Bundesregierung

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Luftfahrtstrategie der Bundesregierung:

"Es fehlen konkrete Antworten auf die größten Herausforderungen in den kommenden 20 Jahren. Das ist fatal. In der Luftfahrtbranche mag es weniger direkte Arbeitsplätze als in der Autoindustrie geben. Aber anders als diese sorgt das Thema Fliegen für Wachstum - auf Jahre hinaus. 2024 erreichte die Luft- und Raumfahrtbranche mit 120.000 Beschäftigten einen neuen Rekord. Dieser Industriesektor verdient eine Politik, die mutiger ist und mehr wagt."/DP/jha

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