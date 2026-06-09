Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Atomwaffen

dpa-AFX · Uhr
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LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Atomwaffen:

"Sicherheit kann nicht nur heißen, immer neue Waffen und Sprengköpfe anzuhäufen, sondern muss auch bedeuten, militärische Verteidigungsfähigkeit mit einer aktiven Politik der Rüstungskontrolle, der Wiederbelebung von Abkommen und der Stärkung internationaler Institutionen zu verbinden. Das klingt naiv? Mag sein. Dennoch: Wer dem Wettrüsten seinen Lauf lässt, riskiert, dass die astronomischen Summen, die heute in Waffen fließen, morgen in einem Konflikt verbrannt werden, den niemand kontrollieren kann."/yyzz/DP/men

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