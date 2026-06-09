Pressestimme: 'Neue Presse' zu Russland/Europa/Ukraine
dpa-AFX · Uhr
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Russland/Europa/Ukraine:
"Europa steht wieder einmal vor der Herausforderung, seine Stärke auch tatsächlich auszuspielen. Damit Europa Gewicht hat, muss im Namen aller gesprochen werden. Damit Europa verstanden wird, dürfen aber nicht alle auf einmal sprechen."/yyzz/DP/men
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