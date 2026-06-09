Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Tankrabatt

dpa-AFX · Uhr
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RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Tankrabatt:

"Schnelle und spürbare Hilfe: So sollte der Tankrabatt wirken, und diesen Zweck hat er erfüllt. Aber wie das so ist mit Rabattaktionen: Sie sind auf begrenzte Zeit angelegt, dann laufen sie aus. So sollte es auch mit dem Tankrabatt sein. Nicht nur, dass die Mineralölkonzerne die Gelegenheit weiterhin ausnutzen und einen Teil der Entlastungen einbehalten, wie das Ifo-Institut berechnet hat. Die Entlastung setzt auch falsche Anreize. Die Lage im Iran bleibt instabil. Russlands Invasion der Ukraine geht weiter. Die Kriege haben Folgen auch für Deutschland, und keine Bundesregierung kann diese Folgen wegsubventionieren. Es führt kein Weg daran vorbei, die Abhängigkeit von Erdöl zu reduzieren. Der verstärkte Einsatz von E-Autos trägt dazu bei, neue Kraftstoffe wie E-Fuels und die stärkere Beimischung von Bioethanol auch. Nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes. Weniger Ölverbrauch macht Deutschland und Europa ein Stück weit widerstandsfähiger angesichts der Krisen dieser Welt."/DP/jha

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