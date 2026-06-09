Qualcomm: Jensen Huang lobt die Aktie – hohes Momentum

Was bewegt die Aktie?

Jensen Huang hat sinngemäß gesagt, Qualcomm und Apple würden ihre Produkte mustergültig für KI und Edge Computing aufbauen. Das ist eine direkte Empfehlung vom einflussreichsten Mann der Halbleiterbranche – und der Markt nimmt das als exakt das wahr.

Die Kursbewegung der letzten Wochen zeigt, wie hoch die Dynamik ist: Die Aktie verdoppelte sich in 23 Handelstagen, brach dann um über 20 Prozent ein, stieg danach in acht Tagen um 35 Prozent. Das ist extreme Volatilität – für kurzfristige Trader interessant, für langfristige Anleger schwer handhabbar.

Das KGV bleibt hoch. Die Bewertung macht einen nachhaltigen Einstieg auf diesem Niveau riskant.

Charttechnik

Extreme Volatilität nach oben und unten. Die Dynamik ist real, aber nicht stabil genug für ein ruhiges Einstiegsbild. Wer hier einsteigt, braucht klare Stopps und einen kurzen Zeithorizont – oder wartet auf eine ruhigere Konsolidierungsphase.

Martins Einschätzung

Das Huang-Lob ist ein starkes kurzfristiges Signal. Aber bei Qualcomm ist es für mich extrem schwer, den richtigen Zeitpunkt für eine Interaktion zu finden. Die Bewertung ist hoch, die Volatilität ist extrem. Ich beobachte die Aktie, steige aber nicht auf diesem Niveau ein.