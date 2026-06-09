Raumfahrt-Startup Isar Aerospace erhält weitere 270 Millionen Euro

Berlin, ⁠09. Jun (Reuters) - Das Münchner Raumfahrt-Startup Isar Aerospace hat sich weitere 270 Millionen Euro gesichert. Mit dem Geld solle ‌die Serienproduktion der Trägerrakete Spectrum ausgebaut werden, teilte das Unternehmen am Dienstag ⁠mit. Zusätzlich ⁠zu dem Startplatz in Norwegen sei der Aufbau einer weiteren Startmöglichkeit in Kanada geplant. Über weitere Standorte werde verhandelt. Neu zu den ‌Investoren zählen unter anderem ‌Island Green Capital und Molten Ventures, zudem verstärkten bestehende Investoren wie HV ⁠Capital, Lakestar, UVC Partners und Co-Investor KfW ‌Capital ihr Engagement.

Isar ⁠Aerospace plant den Qualifizierungsflug für seine Spectrum-Rakete in der kommenden Woche. Das Startfenster öffne sich vom ‌15. bis ⁠zum 21. Juni. Dabei ⁠sollen erstmals Satelliten in den Weltraum gebracht werden. Im April musste ein Raketenstart wegen eines Lecks in einem Druckbehälter abgebrochen werden.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)