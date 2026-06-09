Regierung mahnt Kompromissbereitschaft der Sozialpartner an

Berlin, 09. Jun (Reuters) - Kurz ⁠vor dem Treffen der Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern im Kanzleramt forderte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann "unbedingten Willen zu gemeinsamen Beschlüssen". Es sei offensichtlich, dass es "beim DGB noch nicht allen klar geworden sei, um was es gehe". In der Bundesregierung hieß es, man wolle am Mittwochabend zunächst über Arbeitsmarktfragen diskutieren. Anschließend werde es um die Themen Sozialreformen, Steuerfragen und Bürokratieabbau gehen. Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil sprach von der Suche nach Gemeinsamkeiten. "Da ist ‌meine Hand ausgestreckt." Allerdings zeigten sich bereits vor dem Treffen Differenzen: SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sieht es nur als Auftakt für weitere Runden mit den Sozialpartnern. Die Union gibt sich zurückhaltender.

An dem Treffen im Kanzleramt, das um 19.00 Uhr beginnt und für drei ⁠Stunden angesetzt ist, nehmen ⁠aus der Wirtschaft die Spitzenverbände BDI, DIHK, BDA und ZDH teil, von Gewerkschaftsseite die Chefs von DGB, IG Metall, IG BCE und Verdi. Kanzler Friedrich Merz hatte beide Seiten zuvor aufgefordert, nach Möglichkeit der Regierung bereits Positionen mitzuteilen, auf die sie sich verständigen könnten. Es werden aber keine Beschlüsse erwartet, die Bundesregierung wolle die Positionen in ihre Beratungen einspeisen.

Hintergrund der Hoffnung auf eine gemeinsame Sichtweise, wie man die deutsche Wirtschaft wieder flott bekommen kann, ist die Annahme in der schwarz-roten Koalition, dass die anstehenden Sozialreformen - auch mit Einschnitten - ‌eine heftige öffentliche Debatte auslösen werden. "Ein Signal (der Gemeinsamkeit) hätte eine hohe Wirkung in ‌die Gesellschaft hinein und kann den Einigungsprozess erleichtern, der dann in den nächsten Wochen ansteht", hieß es in Regierungskreisen. Geplant sind Entscheidungen in der Gesundheits-, Pflege-, Renten- und Steuerpolitik. Miersch sagte, man müsse dann auch die Länder einbeziehen. Man brauche ein "großes Legitimationstableau" für weitreichende Reformen.

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft ⁠pochten auf einen klaren Zeitplan für Reformen. "Positiv wäre, wenn es gelingt, ein gemeinsames Verständnis über das Zielbild und die politischen Prioritäten sowie Klarheit ‌über den zeitlichen Fahrplan für die anstehenden Reformvorhaben zu gewinnen", teilten ⁠die vier Verbände BDA, BDI, DIHK und ZDH gemeinsam mit. Sie zeigten sich kompromissbereit. Der nicht beteiligte Wirtschaftsverband BGA forderte von beiden Seiten, "keine ideologischen Grabenkämpfe zu führen". "Wir erwarten von diesem Treffen keine Wunder, aber wir erwarten einen gemeinsamen Realitätscheck", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. Der Handelsverband HDE warnte vor steigenden Kosten für Arbeitgeber.

Vizekanzler und Finanzminister Klingbeil sagte, es müssten Spielräume im ‌Haushalt geschaffen werden - durch Sparmaßnahmen, zusätzliches Wachstum und Reformen. Sein Konzept ⁠zur Reform der Einkommensteuer werde er bald vorstellen. Er wolle ⁠vor allem ärmere Bevölkerungsschichten entlasten.

DEBATTE UM BETRIEBSRENTEN

Vor allem DGB-Forderungen hatten zuletzt für Aufregung gesorgt. Kurz bevor die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission ihre Vorschläge vorlegen will, hatte der DGB etwa eine Betriebsrenten-Pflicht für alle Unternehmen gefordert. Während aus der Wirtschaft vor Mehrbelastung für ohnehin angeschlagene Firmen gewarnt wurde, unterstützte Klingbeil dies: "Auch das würde helfen. Wenn wir die gesetzliche (Rente) stärken, das haben wir gemacht, wenn wir die betriebliche (Rente) verpflichtend machen und wenn wir die private (Rente) ausbauen, dann haben wir eine Chance, das Rentensystem wirklich zukunftsfähig zu machen."

CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn zeigte sich offen für die Debatte, weil die Forderung auch im CDU-Grundsatzprogramm stehe. "Aber einfach nur eine zusätzliche Belastung ohne weitere strukturelle Reformen ist etwas, was die deutsche Wirtschaft, die Arbeitgeber sicher nicht werden leisten können", sagte er. "Die Frage ist ja, ⁠wer zahlt die Beiträge, wie?"

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann forderte von der SPD, dass die Regierung auch Beschlüsse der Rentenreformkommission umsetzen sollte, die zwar nicht einstimmig, aber mit Mehrheitsentscheid getroffen worden seien.

(Bericht von Andreas Rinke und Christian Krämer; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)