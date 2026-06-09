Schleswig-Holstein offen für Diskussion über Strompreiszone mit Dänemark

Berlin, 09. ⁠Jun (Reuters) - Schleswig-Holstein hält eine Debatte über eine gemeinsame Strompreiszone mit Dänemark für sinnvoll. "Der Vorschlag der IHK Schleswig-Holstein ist ein wichtiger Impuls in einer Debatte, die wir im Land und die norddeutschen Länder generell schon lange führen und weiter voranbringen ‌wollen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag in Kiel. "Gerade im Norden erleben wir, dass viel erneuerbarer Strom erzeugt wird, aber noch nicht ausreichend dort ⁠genutzt und ⁠wirtschaftlich wirksam werden kann, wo er entsteht." Deshalb sei es richtig, auch grenzüberschreitende Optionen wie eine gemeinsame Zone mit Hamburg und Westdänemark in die Überlegung einzubeziehen. Es gebe unterschiedliche Modelle, wie ein Strommarktdesign und unterschiedliche Strompreiszonen ausgestaltet sein können. "Wir begrüßen diese Debatte ausdrücklich und werden den Vorschlag auch innerhalb ‌der Landesregierung thematisieren." Eine Entscheidung ist noch nicht ‌gefallen.

Die Bundesregierung will bisher vor allem auf Druck der südlichen Bundesländer an einer einheitlichen Strompreiszone in Deutschland festhalten. Das Wirtschaftsministerium hatte im Dezember eine entsprechende Position ⁠an die EU-Kommission übermittelt. Eine Aufteilung würde dem Ministerium zufolge die Investitionsunsicherheit in ‌der Energiewirtschaft erhöhen und zu regionalen Kostenunterschieden ⁠für Endverbraucher führen - die gibt es aber bereits heute, aber zulasten der Menschen und Firmen im Norden.

Der Verband der europäischen Stromnetzbetreiber hatte deshalb im April 2025 eine Aufteilung in fünf Gebiete nahegelegt. Im ‌Norden wird viel billiger Strom aus ⁠erneuerbaren Quellen wie der Windkraft produziert, ⁠die Netzkosten aber regional auf die Nutzer umgelegt. Bei einem anderen Zuschnitt der Stromzonen könnten im Norden die Preise sinken, die Regionen also wettbewerbsfähiger werden. Im industriereichen Süden Deutschlands könnten die Preise aber steigen. Der Transport von überschüssigem Windstrom aus dem Norden in den Süden ist trotz jahrelanger Debatten immer noch durch Netzengpässe begrenzt.

Die Agentur Bloomberg hatte berichtet, dass Schleswig-Holstein und Hamburg schon entschieden hätten, für eine gemeinsame Zone mit ⁠Dänemark einzutreten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)