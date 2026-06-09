Silber – Rücksetzer bietet attraktive Chance für einen Long-Einstieg!

Zinssorgen und ein starker US-Dollar sorgten zuletzt beim Silberpreis für deutlichere Abschläge. Übergeordnet bleibt die technische Ausgangssituation bei Silber unserer Einschätzung nach weiter intakt, wobei der zuletzt gesehene Rücksetzer interessante Chancen für einen antizyklischen Long-Einstieg eröffnet.

Die Lage: Zinssorgen und US-Dollaranstieg sorgen für Bremsspuren!

Die Notierungen beim Silberpreis kamen zuletzt etwas deutlicher unter Druck. Hier sorgten unter anderem unerwartet starke US-Konjunkturdaten für Abgabedruck. Nachdem in den USA ein unerwartet starker Anstieg bei der Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft ausgewiesen wurde, rechnen viele Marktteilnehmer auch in Verbindung mit den durch die anhaltend hohen Ölpreise einhergehenden Inflationsgefahren mit einer Anhebung der Leitzinsen durch die US-Notenbank. Da sowohl Silber als auch andere Edelmetalle wie Gold keine Zinsen abwerfen, werden Silber als Alternative unattraktiver, was zuletzt auf die Stimmung gedrückt hatte. Als weiterer Belastungsfaktor erwies sich die Stärke des US-Dollars, der im Zuge starker Konjunkturdaten gegenüber anderen Leitwährungen deutlich zugelegt hatte. Da Silber wie viele andere Industrie- und Edelmetalle in US-Dollar gehandelt wird, dürfte sich dies außerdem negativ auf die Silbernachfrage in Regionen wie Indien oder China auswirken.

Die Perspektive: Silbernachfrage profitiert weiter vom Solarausbau und KI-Boom!

Übergeordnet dürfte Silber von der übergeordnet weiterhin hohen Nachfrage aus der Industrie profitieren. Da das Industriemetall über einzigartige Physikalische Eigenschaften und über eine hohe elektrische Leitfähigkeit verfügt, ist Silber nicht nur in der Solarbranche zur Herstellung von Solarpanels mit hohem Wirkungsgrad unverzichtbar. Auch im Bereich Elektromobilität und in der Elektrotechnik kommt Silber zum Einsatz, während das Industriemetall auch in der Chip- und Halbleiterfertigung stark nachgefragt wird. Dank milliardenschwerer Investitionen vieler Hyperscaler in den Cloud- und Data-Centerausbau, dürfte die Silbernachfrage aus dem Chip-Sektor mittelfristig weiter deutlich anziehen. Eine Schlüsselrolle dürfte in diesem Zusammenhang vor allem China spielen. Da sich die chinesische Wirtschaft nach langsam aus der Talsohle befreit (China-BIP Q1: +5%), dürfte auch die Silbernachfrage im Reich der Mitte weiter deutlich anziehen. China ist nicht nur einer der führenden Silberproduzenten, sondern gehört auch zu den weltweit größten Importeuren des Edel- und Industriemetalls. Angesichts der steigenden Nachfrage aus der Industrie und bei Silberbarren und – münzen wird Silber aktuell an der Shanghai Mercantile Exchange Agenturberichten zufolge im Vergleich zum Spot-Price mit Aufschlägen von mehr als 10% gegenüber dem Spot-Preis gehandelt.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen schwächer und kam am vergangenen Freitag nach unerwartet stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten deutlich unter Druck. Mit dem Rücksetzer unter die mehrwöchige Trading-Range oberhalb der Marke von 70 USD hat sich die technische Ausgangssituation bei Silber kurzfristig eingetrübt. Nach dem zuletzt gesehenen scharfen Rücksetzer an das untere Ende des Bollinger-Bands ist die technische Lage bei Silber kurzfristig überverkauft, was Chancen für ein Swing-Low eröffnet. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 60 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU9REX ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 09.06.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK