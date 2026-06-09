SPD fällt in Umfrage weiter ab - AfD bleibt deutlich vor Union

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD steckt weiter im Umfrage-Tief und rutscht auf den schlechtesten Wert seit Jahren. Im RTL/ntv-Trendbarometer (2. bis 8. Juni) verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt und fallen auf 11 Prozent, den niedrigsten Stand seit Dezember 2019. Die Union kann sich um einen Punkt auf 22 Prozent verbessern. Die AfD bleibt mit 27 Prozent stärkste Kraft.

Die Werte aller anderen Parteien ändern sich laut der repräsentativen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL Deutschland im Vergleich zur Vorwoche nicht.

Würde in dieser Woche gewählt, käme die FDP demnach auf 5 Prozent. Die Grünen liegen laut dem Trendbarometer weiter bei 15 Prozent, die Linke bei 11 Prozent. Die Zustimmungswerte zum BSW liegen den Angaben zufolge weiter knapp über der statistischen Fehlertoleranz von 2,5 Prozent.

Union bei politischer Kompetenz wieder gleichauf mit AfD

Derzeit liegen Union und AfD bei der Frage nach der politischen Kompetenz laut dem Trendbarometer gleichauf. Jeweils 13 Prozent der Befragten trauen demnach der Union (plus 1 Prozentpunkt) und der AfD am ehesten zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden.

Dahinter folgen die Grünen mit 8 Prozent, die SPD mit 5 Prozent und die Linkspartei mit 4 Prozent (minus 1 Prozentpunkt). Mit 55 Prozent traut aber weiter mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger keiner Partei zu, die Probleme im Land am besten zu lösen.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland sehen die Bürger so schlecht wie seit der Corona-Zeit beziehungsweise dem Ausbruch des Ukraine-Krieges nicht mehr. 65 Prozent befürchten demnach eine Verschlechterung der Lage, nur eine kleine Minderheit von 13 Prozent rechnet mit Besserung.

Für die repräsentative Umfrage wurden den Angaben zufolge vom 2. bis 8. Juni dieses Jahres 2.502 Menschen befragt./sl/DP/men