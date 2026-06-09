Berlin, 09. ⁠Jun (Reuters) - Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft pochen vor dem mit Spannung erwarteten Treffen im Kanzleramt auf einen klaren Zeitplan für Reformen. "Positiv wäre, wenn es gelingt, ein gemeinsames Verständnis über das Zielbild und ‌die politischen Prioritäten sowie Klarheit über den zeitlichen Fahrplan für die anstehenden Reformvorhaben zu gewinnen", teilten die vier Verbände BDA, BDI, ⁠DIHK und ⁠ZDH am Dienstag gemeinsam mit. Sie zeigten sich dabei auch kompromissbereit. "Für uns muss der Fokus dabei klar auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit liegen."

Am Mittwochabend wollen die Spitzen der schwarz-roten Koalition im Kanzleramt mit der Wirtschaft, aber auch Gewerkschaften Reformen ausloten. Sie ‌sollen helfen, die seit Jahren schwächelnde Wirtschaft ‌wieder in Schuss zu bringen. "Das Treffen sollte als Chance genutzt werden, möglichst große Schnittmengen in zentralen und teils hoch umstrittenen Reformfeldern auszuloten", ⁠so die Verbände, die die Arbeitgeber, die Industrie und das Handwerk ‌vertreten.

Zwischen den Sozialpartnern herrschte zuletzt weitgehend ⁠Funkstille. Kanzler Friedrich Merz (CDU) will, dass sie nun möglichst gemeinsame Vorschläge entwickeln. Es dürfte unter anderem um das Renten- und Steuersystem, die Arbeitskosten und die Bürokratie in Deutschland ‌gehen.

Der Handelsverband HDE warnte vor ⁠einem Kollaps der Sozialsysteme, sollte ⁠die Regierung keine Reformen angehen. Im Einzelhandel seien in den vergangenen drei Jahren mehr als 70.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verloren gegangen. Der HDE verwies auf immer höhere Kosten für Arbeitgeber. "Als unverzichtbar sieht der Handelsverband deshalb die konsequente Einhaltung einer 40-Prozent-Obergrenze für die Lohnnebenkosten." Zudem müsse die Rente mit 63 abgeschafft sowie das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung angepasst werden.

(Bericht von Christian ⁠Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)