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Stützpunktfeuerwehr Horgen weiht ihr neues Grosslöschfahrzeug ein



09.06.2026 / 08:56 CET/CEST





Medienmitteilung

Auf dem Areal der Stützpunktfeuerwehr Horgen haben Regierungsrat Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, und Gerda Koller, Sicherheitsvorsteherin der Gemeinde Horgen, dem Feuerwehrkommandanten Marco Ritz den Schlüssel für das neue Grosslöschfahrzeug übergeben. Das Fahrzeug löst das gut 25-jährige Universallöschfahrzeug ab.

Die Übergabe des neuen Grosslöschfahrzeugs fand gestern im Beisein von Gästen aus dem Bezirk und der Gemeinde Horgen statt, darunter Statthalter Markus Braun sowie der Horgener Gemeindepräsident Beat Nüesch. Auch Angehörige der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr waren vor Ort.

Sicherheitsdirektor Mario Fehr übergab Kommandant Marco Ritz symbolisch den Schlüssel für das 26 Tonnen schwere Fahrzeug. Er sagte: «Stützpunktfeuerwehren leisten wichtige gebietsübergreifende Einsätze und sind zusammen mit den Ortsfeuerwehren ein zentraler Pfeiler des Bevölkerungsschutzes in unserem Kanton. Unsere Feuerwehrleute sind gut ausgebildet, ortskundig und immer einsatzbereit.» Marco Ritz dankte der GVZ: «Wir freuen uns über das neue Fahrzeug. Es erfüllt alle Anforderungen, die für Grosseinsätze heute und in Zukunft notwendig sind.»

Die Stützpunktfeuerwehr Horgen übernimmt im Auftrag der GVZ regionale Feuerwehraufgaben. Die GVZ stellt die dafür notwendigen Einsatzmittel zur Verfügung und bildet die Feuerwehrleute entsprechend aus. Renato Mathys, Leiter Feuerwehr bei der GVZ, sagte am Anlass: «Wir finanzieren zu 100 Prozent die Beschaffung, Wartung und Einsätze von Stützpunktfahrzeugen. So profitieren Standortgemeinde und das Stützpunktgebiet. Ich wünsche der Feuerwehr Horgen erfolgreiche und unfallfreie Einsätze mit dem neuen Fahrzeug.»

Ersatz von Universallöschfahrzeugen nach 25 Jahren

Bereits im letzten Jahr erhielten die Stützpunkte Bülach und Weinland neue Fahrzeuge. Diesen August folgt ein neues Fahrzeug für den Stützpunkt Uster. Die Fahrzeugbeschaffung durch die GVZ erfolgte in einem Submissionsverfahren. Der Hersteller des Auf- und Ausbaus des Grosslöschfahrzeugs, die Carrosserie Rusterholz AG, stammt aus Richterswil. Die neuen Fahrzeuge werden bei den Feuerwehren für rund 25 bis 30 Jahre im Einsatz sein.

Bestmöglicher Sicherheitsstandard

Die GVZ koordiniert im Kanton Zürich das Feuerwehrwesen in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Zur Sicherstellung der hohen Einsatzbereitschaft und Qualität sorgt die GVZ für eine kantonsweit einheitliche Ausbildung und Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen. Mehr als 110 Feuerwehrfahrzeuge sowie weiteres Einsatzmaterial sind Eigentum der GVZ.

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Die GVZ versichert alle Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 145 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien:

Lars Mülli, Direktor GVZ, und

Renato Mathys, Leiter Feuerwehr GVZ

Verfügbar heute Dienstag, 09. Juni 2026, 13.00 bis 14.00 Uhr



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