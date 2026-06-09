TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Juni 2026

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. Juni

 
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung
14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 5/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/26
08:00 DEU: Lkw-Maut Fahrleistungsindex 5/26
08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026
08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26

SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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