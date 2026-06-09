TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung 19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 5/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26 08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/26 08:00 DEU: Lkw-Maut Fahrleistungsindex 5/26 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026 08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig) 08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Handelsbilanz 4/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

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