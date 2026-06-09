Techwerte im Ausverkauf? Tim Schäfer über Buffett, SAP und die große Chance | Börse Stuttgart

Während viele Anleger über KI, Tech-Giganten und mögliche Überbewertungen diskutieren, setzt Warren Buffett auf eine ganz andere Branche: Hausbauer.



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► Darum geht's im Video:

In diesem Gespräch spricht Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) mit Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent) über die aktuelle Marktlage, die Schwäche vieler Software-Aktien und die Frage, ob der Markt momentan übertreibt. Außerdem geht es um Burggräben, Marktführer, KI-Risiken, attraktive Bewertungen und die Frage, wie Anleger zwischen Hype und echten Chancen unterscheiden können.



Timestamps:

00:00 ► Marktverhalten und aktuelle Chancen

02:21 ► KI, Software und die Angst vor Obsoleszenz

03:45 ► Die Komplexität von Unternehmenswechseln bei Großkonzernen

06:58 ► Microsoft, OpenAI und die KI-Strategien der Tech-Giganten

10:03 ► Langfristige Investitionen in Marktführer und Branchenführer

14:11 ► Immobilienmarkt in den USA: Lage und Chancen

16:52 ► Hausbau, Hypotheken und die aktuelle Bauindustrie

19:59 ► Irland als Wachstumsmarkt für Immobilien und Bau

22:50 ► Investitionsstrategien in volatilen Märkten und die Bedeutung von Geduld

25:49 ► Ausblick auf Zinsentwicklung und zukünftige Markttrends



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🕐 Das Video wurde am 09.06.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

SAP SE: WKN: 716460, ISIN: DE0007164600

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Microsoft Corp.: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



NVIDIA Corp.: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

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Alphabet Inc. Class A (Google): WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a