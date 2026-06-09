Tonies verlängert Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann
dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden. Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit.
Wann hatte das Amt Anfang 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl übernommen./err/stk
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickWall Street dürfte nach Nasdaq-Rutsch wieder Gewinne verbuchengestern, 13:01 Uhr · dpa-AFX
Wall StreetNew York Ausblick: Weitere Gewinnmitnahmen und Jobbericht belasten Nasdaq05. Juni · dpa-AFX
Plus-Analysen
Minus fünf ProzentDrei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtengestern, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeChat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners