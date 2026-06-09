Tonies verlängert Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden. Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit.

Wann hatte das Amt Anfang 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl übernommen./err/stk