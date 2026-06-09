Tote bei israelischem Angriff im Südlibanon - Diplomatie in Gefahr

- von Phil ⁠Stewart und Tala Ramadan und Ahmed Elimam

Beirut/Washington/Dubai, 09. Jun (Reuters) - Bei einem israelischen Luftangriff auf die Hafenstadt Tyros im Südlibanon sind am Dienstag nach Angaben der Gesundheitsbehörden mindestens acht Menschen getötet worden. Der Luftschlag folgte auf eine Evakuierungsaufforderung der Armee für das gesamte Stadtgebiet. Die erneute Eskalation überschattet die diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um eine ‌dauerhafte Friedensregelung mit dem Iran. Die Führung in Teheran macht dafür eine Waffenruhe im Libanon zu einer Bedingung. Erst am Montag hatten Israel und der Iran ihre gegenseitigen direkten Angriffe nach einem Appell Trumps vorerst ⁠ausgesetzt.

Der Beschuss am ⁠Dienstag traf den östlichen Rand von Tyros. Dies war einer der folgenschwersten israelischen Luftschläge auf die Stadt seit dem Ausbruch der Kämpfe im Libanon am 2. März. Dem libanesischen Staatsfernsehen zufolge suchten Rettungskräfte in Trümmern nach Überlebenden.

Das israelische Militär hatte in der vergangenen Woche erklärt, Kämpfer der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz würden sich in Tyros verstecken. Durch die israelischen Evakuierungsaufforderungen für den Südlibanon, von dem die eigene Armee weite Teile besetzt ‌hält, ist inzwischen etwa ein Fünftel des Landes nahezu menschenleer.

Die Regierung ‌in Teheran drohte am Dienstag mit einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten, sollte Israel seine Angriffe auf die Hisbollah im Libanon fortsetzen. Nach dem jüngsten Beschuss vom Montag meldete der Iran zwei getötete Soldaten. Aus Israel wurden keine Todesopfer gemeldet. Trump ⁠bemüht sich vor den US-Kongresswahlen im November um ein Abkommen mit dem Iran, sieht sich jedoch mit der ‌Weigerung Israels konfrontiert, den Feldzug im Libanon zu beenden. ⁠Dem US-Medium "Axios" sagte Trump, er habe den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag gewarnt: "Ich habe gesagt: 'Bibi, sei vorsichtig, sonst stehst du schon bald ganz allein da.'"

ZWEI US-PILOTEN GERETTET

Am Persischen Golf stabilisierte sich die Lage unterdessen. Seit dem 8. April hält eine Waffenruhe weitgehend. Nach dem Absturz eines US-Kampfhubschraubers ‌vom Typ Apache in der vom Iran kontrollierten Straße von ⁠Hormus am Dienstag wurden zwei Besatzungsmitglieder gerettet. Eine ⁠Überwasserdrohne der US-Marine barg nach US-Angaben die beiden Männer. Trump sagte, den Piloten gehe es gut. "Niemand wurde verletzt." Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah hatte begonnen, als die Miliz zur Unterstützung ihrer Schutzmacht Iran Anfang März Raketen auf Israel abfeuerte – nachdem Israel und die USA Ende Februar einen Krieg gegen den Iran begonnen hatten. Neben einem Ende des Kriegs im Libanon fordert Teheran die Aufhebung internationaler Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte in Milliardenhöhe und die Anerkennung seiner Kontrolle über die Straße von Hormus, durch die vor dem Krieg ein Fünftel des weltweiten Rohöls und Flüssiggases transportiert ⁠wurde. Trump wiederum verlangt, dass der Iran auf die Entwicklung von Atomwaffen verzichtet. Trump hat wiederholt erklärt, eine Einigung stehe unmittelbar bevor.

(Mit weiteren Reuters-Büros Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)