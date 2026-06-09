Trading-Chance Erdgas: Ab Monatsmitte kurzfristig Short

Als Trader muss man lernen, verschachtelt zu denken. Schließlich bewegen sich Märkte stets in Wellen und selbst innerhalb eines großen Trends gibt es immer wieder Bewegungen entgegengesetzt zum Haupttrend. So haben die CoT-Daten, die wir für unsere letzte Trading-Chance auf Erdgas als Grundlage hatten, eine eher längerfristige Aussagekraft, taugen jedoch nicht zum kurzfristigen Handel und schon gar nicht zum Timing eines Marktes. Die heutige Chance basiert auf einem kurzfristigen saisonalen Zeitfenster, in dem der Erdgaspreis sehr regelmäßig zur Schwäche neigt. Es ist also allein schon aufgrund des Zeithorizonts keinerlei Widerspruch zwischen der jüngsten und der heutigen Trading-Chance gegeben.

Der heute vorgestellte Trade hat eine Haltedauer von etwas mehr als zwei Wochen, während unser Long-Setup vom 28. Mai auf einen längerfristigen Aufschwung von möglicherweise einem bis zwei Jahren abzielt. Streuung als Heiliger Gral Indem man verschiedene, sich komplementär zueinander verhaltende Ansätze miteinander kombiniert, glättet sich die Kapitalkurve eines Kontos. Als komplementär gelten kurz-, mittel- und langfristige Strategien, saisonale und dynamische Ansätze, Strategien mit und ohne Preisbestätigung. Eine Saisonalität hat stets eine fundamentale Basis, auf der sich die regelmäßig auftretenden Muster gründen. Was Hobby-Börsianer voreilig als widersprüchliche Trades interpretieren ist die professionelle Umsetzung des Diversity-Konzeptes. Unterschiedliche Ansätze und Haltedauern werden miteinander kombiniert. Dabei gibt es temporäre Überlappungen, die aber positive Effekte haben.

Saisonale Schwäche in der zweiten Monatshälfte zu erwarten

Mit einer beachtlichen Konstanz sinken die Notierungen des US-Erdgas (Natural Gas) zwischen Mitte und Ende Juni. Im Durchschnitt verdient diese Strategie 2355 Dollar pro Trade bei einem gehandelten Kontrakt. Das entspricht etwa 23 Cent im Erdgaspreis selbst, was bei derzeitigen Preisen von 3,20 Dollar sieben Prozent entspräche. Die Trefferquote beläuft sich auf 75 Prozent und der Profit-Factor, der das Verhältnis von Dollar-Gewinnen zu Dollar-Verlusten abbildet, ist mit 6,23 auf absolutem Top-Niveau. Zum Vergleich: Ein Profit-Factor von zwei gilt bereits als stark, da man für jeden Dollar Verlust zwei Dollar gewinnt. Der Maximale Draw Down liegt bei 8000 Dollar und beträgt lediglich ein Zehntel des Netto-Gewinns. Auch das ist ein ausgezeichnetes und sehr gesundes Verhältnis.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Warum fällt Erdgas in der zweiten Juni-Hälfte so oft?

Der saisonale Preisrückgang bei Erdgas (Natural Gas) in der zweiten Junihälfte lässt sich im Wesentlichen auf das Phänomen der Übergangsmonate (Shoulder Months) sowie auf markttechnische Faktoren beim Kontraktwechsel zurückführen. In dieser Zeit kollidieren oft nachlassender Zweckbedarf und hohe Vorräte.

Der „Shoulder Month"-Effekt

Der Juni fungiert am Energiemarkt als Übergangsmonat. Es besteht nun kein Heizbedarf mehr, da die Heizperiode der Nordhalbkugel ist vollständig beendet. Gleichzeitig spricht man von einem verzögertern Kühlbedarf, denn die große Sommerhitze, die für den Betrieb von Klimaanlagen massiv Strom (und damit Gas in Gaskraftwerken) verbraucht, setzt oft erst im Hochsommer (Juli/August) flächendeckend ein. Somit entsteht zu dieser Jahreszeit ein gewisses Nachfrageloch: In der zweiten Junihälfte entsteht so ein temporäres Nachfragetief, da weder intensiv geheizt noch extrem gekühlt werden muss.

Schnelle Einspeicherung und hohe Lagerbestände

Der Frühling und der Frühsommer werden traditionell zur "Einspeicherungs-Saison" (Injection Season) genutzt. Bis Mitte Juni sind die Gasspeicher nach dem Winter oft schon wieder zu einem großen Teil gefüllt. Wenn die Speicher zügig volllaufen und das Angebot am Markt hoch bleibt (Saisonales Rekordangebot), drückt dies die Spotpreise in der zweiten Junihälfte nach unten, falls keine akute Hitzewelle prognostiziert wird.

Der Kontraktwechsel an den Terminbörsen (Roll-Effekt)

Erdgas wird an Börsen wie der NYMEX über Terminkontrakte (Futures) gehandelt. Ende Juni läuft der Juli-Kontrakt aus, und Händler müssen ihre Positionen in den August-Kontrakt rollen. Hat sich bis Mitte Juni keine extreme Hitze (und damit hoher US-Klimaanlagen-Bedarf) abgezeichnet, schwindet der Optimismus der Investoren. Spekulanten liquidieren vor dem Kontraktende ihre Long-Positionen, was regelmäßig zu technisch bedingten Verkäufen und fallenden Kursen knapp vor Monatsende führt.

Summary im historischen Vergleich

Analysen langfristiger Saisonalitäts-Charts (z.B. des Henry-Hub-Benchmarks) zeigen, dass Erdgas im Zeitraum zwischen Mitte Juni (ca. 10./15. Juni) und Mitte August im historischen Durchschnitt eine schwächere beziehungsweise leicht negative Performance aufweist, bevor im September die Vorbereitungen auf den nächsten Winter die Preise wieder antreiben.

Fazit

Eine kurzfristige Trading-Chance mit einer Trefferquote von 75 Prozent eröffnet alljährlich zu dieser Zeit ausgezeichnete Potenziale für schnelle Profite. Wichtig bei solchen systematischen Trades ist, dass man sie nicht nur einmal macht, sondern deren statistischen Vorteil über die Dauer der Zeit und die Masse an Wiederholungen tatsächlich ausspielt. So eliminieren wir Glück und Zufall, die bei einem einzelnen, isoliert betrachteten Trade einen größeren Einfluss haben, als bei einer langen Serie von Trades. Für diese Trading-Gelegenheit haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Natural Gas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 3,629 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 3,20 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 6,40. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PK8WBE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,30 und 3,55 USD

Unterstützungen: 2,7 und 3,0 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Natural Gas

Basiswert Natural Gas (Erdgas) WKN PK8WBE ISIN DE000PK8WBE5 Basispreis 3,629 USD K.O.-Schwelle 3,629 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 6,4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.