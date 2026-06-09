UN-Kommission wirft Israel Beteiligung an Siedlergewalt gegen Palästinenser vor

Genf, 09. Jun (Reuters) - ⁠Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen wirft Israel eine staatliche Beteiligung an Gewaltakten jüdischer Siedler gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland vor. Die israelischen Sicherheitskräfte böten den Siedlern Schutz, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Gremiums. Zudem unterstützten die Behörden die Angriffe finanziell und militärisch. Die Justiz- und Strafverfolgungsbehörden begünstigten ‌dies mit einem Klima der Straffreiheit. Die Zahl der Angriffe auf palästinensische Dörfer und landwirtschaftlich genutzte Gebiete sei seit 2023 um 130 Prozent gestiegen. Eine israelische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Israel weist ⁠den Vorwurf zurück, ⁠Soldaten würden Siedler bei Angriffen schützen. Es handele sich um Einzelfälle, die gegen das Militärprotokoll verstießen und untersucht würden. Israelische und palästinensische Menschenrechtsgruppen erklären jedoch, solche Ermittlungen führten selten zu Strafen. Hunderttausende israelische Siedler leben im Westjordanland unter Millionen von Palästinensern auf Land, das Israel im Sechstagekrieg 1967 besetzt hat. Die meisten Staaten und der Internationale Gerichtshof (IGH) betrachten diese Siedlungen als völkerrechtswidrig, was Israel ‌unter Verweis auf historische und biblische Verbindungen bestreitet.

Mindestens sieben Palästinenser wurden ‌dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr bei Siedlergewalt getötet, 832 verletzt. Die Gewalt habe sich auch 2026 mit fast täglichen Angriffen fortgesetzt. "Die zunehmende Beteiligung israelischer Sicherheitskräfte an Siedlerangriffen führt de facto dazu, dass kaum noch zwischen ⁠Siedlern und Soldaten unterschieden werden kann", hieß es in dem Bericht. Die Gewalt werde genutzt, um ‌die staatliche Politik der rechtswidrigen Besetzung, Vertreibung und Annexion ⁠voranzutreiben. Die Siedler machten bei ihren Übergriffen auch vor Frauen und Kindern nicht halt. Der indische Kommissionsvorsitzende S. Muralidhar, ein ehemaliger Richter, forderte die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, damit die Siedlungen und Außenposten aufgelöst werden.

Die UN-Kommission äußerte sich zudem zutiefst besorgt ‌über schwere Menschenrechtsverletzungen durch die militant-islamistische Palästinenser-Organisation Hamas ⁠im Gazastreifen. Hamas-nahe Kräfte seien in den Jahren ⁠2024 und 2025 an mindestens 60 von 249 dokumentierten Fällen von Hinrichtungen und schwerer körperlicher Gewalt beteiligt gewesen. Dies umfasste unter anderem Schläge mit Metallrohren als Strafe für mutmaßliche Kollaboration mit Israel und Plünderungen von Hilfsgütern. Elf Männer seien in zwei Fällen öffentlich hingerichtet worden, was Kriegsverbrechen gleichkomme. Die Kommission stufte auch die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mit rund 1200 Toten als Kriegsverbrechen ein. Sie hatte Israel in einem früheren Bericht Völkermord im Gazastreifen vorzuwerfen versucht, was die Regierung in Jerusalem als "skandalös" zurückgewiesen hatte.

(Bericht von Olivia Le Poidevin, Mitarbeit ⁠von Rami Ayyub in Jerusalem und Nidal Mughrabi in Kairo, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)