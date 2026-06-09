US-Kampfhubschrauber nahe Straße von Hormus abgestürzt - Piloten gerettet

Reuters · Uhr
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09. ⁠Jun (Reuters) - Im Iran-Konflikt ist nahe der Straße von Hormus ein US-Militärhubschrauber abgestürzt. Die Piloten seien in Sicherheit, teilte ‌US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit. Es gehe ihnen gut. Niemand sei ⁠verletzt ⁠worden. Die US-Regierung werde im Laufe des Tages einen Bericht zu dem Vorfall vorlegen, kündigte er an. Weitere Details nannte Trump ‌nicht. Einem Bericht der "New York ‌Times" zufolge war der "Apache"-Kampfhubschrauber am Montag nahe der vom Iran kontrollierten ⁠und weitgehend blockierten Meerenge abgestürzt. Die beiden ‌Besatzungsmitglieder seien gerettet ⁠worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Es sei zunächst ‌unklar geblieben, ⁠ob der Hubschrauber durch ⁠iranischen Beschuss abgestürzt sei, einen technischen Defekt gehabt habe oder ein anderes Problem aufgetreten sei.

(Bericht von Ruchika Khanna, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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