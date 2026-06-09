Weniger Deutsche ziehen in die USA - Auch Kanada weniger gefragt

Berlin, 09. ⁠Jun (Reuters) - Das WM-Gastgeberland USA hat zu Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump als Auswanderungsziel für Deutsche an Beliebtheit eingebüßt. 2025 zogen knapp 8900 Auswanderer in die Vereinigten Staaten, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Mit Ausnahme der infolge der ‌Corona-Pandemie von Reisebeschränkungen geprägten Jahre 2020 und 2021 fiel die Zahl damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 20 Jahre. 2005 hatten noch knapp 13.600 Deutsche ⁠ihren Wohnsitz ⁠dorthin verlegt. Die Fortzüge in die USA lagen damit im vergangenen Jahr um gut ein Drittel (minus 35 Prozent) unter denen von 2005.

"Trotz des Rückgangs zählten die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr jedoch noch immer zu den beliebtesten Auswanderungszielen der Deutschen", betonten die Statistiker. Nur in die Nachbarländer Schweiz (22.700) und Österreich (13.500) sowie nach ‌Spanien (9700) zog es mehr Deutsche.

Die USA richten zusammen mit ‌Kanada und Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft aus, die an diesem Donnerstag beginnt. Beim Co-Gastgeberland Kanada zeigt sich ein ähnliches Bild: 2025 zogen gut 1800 Deutsche in das Land – weniger ⁠waren es in den vergangenen 20 Jahren nur in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021. ‌Verglichen mit 2005 ist die Zahl der ⁠Auswanderinnen und Auswanderer um 39 Prozent gesunken. Damals hatten gut 3000 Deutsche ihren Wohnsitz nach Kanada verlagert.

"Das dritte Gastgeberland Mexiko wird bei deutschen Auswanderinnen und Auswanderern hingegen beliebter", erklärten die Statistiker. Dorthin kamen 2025 rund 800 ‌Deutsche. 20 Jahre zuvor waren es ⁠noch knapp 600 - ein Anstieg von 43 ⁠Prozent.

Im vergangenen Jahr zogen zudem mehr Deutsche von Deutschland in eines der drei Gastgeberländer dieser Fußball-WM als umgekehrt. In die USA wanderten netto - also Fortzüge minus Zuzüge von Deutschen - knapp 1400 Bürger ab, nach Kanada waren es rund 400. Die Fortzüge von Deutschen nach Mexiko übertrafen die Zuzüge von dort ebenfalls, wenn auch nur um wenige Fälle.

Insgesamt lebten 2024 nach Angaben des United States Census Bureau etwa 519.200 Deutsche in den Vereinigten Staaten. In Kanada gab ⁠es 2021 rund 126.500 Deutsche, in Mexiko waren es 2020 gut 7600.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)