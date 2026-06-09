Paris, ⁠09. Jun (Reuters) - Großbritannien, Frankreich, Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben am Dienstag ‌koordinierte Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler im Westjordanland verhängt. ⁠Dies ⁠teilte der französische Außenminister Jean-Noel Barrot mit. Die Staaten reagierten damit auf eine Verschlechterung der Sicherheitslage ‌in dem Gebiet.

Frankreich ‌habe zudem ein Einreiseverbot gegen den israelischen Finanzminister ⁠Bezalel Smotrich, vier Anführer von ‌Siedlerorganisationen sowie ⁠21 gewalttätige Siedler verhängt, erklärte Barrot auf der Plattform X. Die Staatengruppe ‌warnte, ⁠sie sei zu ⁠weiteren Schritten bereit, sollte die israelische Regierung nicht unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die Situation vor Ort zu verbessern.

(Bericht von Makini BriceBearbeitet von Alexander RatzRedigiert ⁠von Ralf BodeBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)