WM 2026: Anlegen auf Weltniveau

Werbung. 48 Nationen treten bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gegeneinander an. Es sind so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Turniers. Von Marokko bis Japan, von Argentinien bis Norwegen, von Südkorea bis Deutschland. Jede Nation bringt ihre eigene Fußball-Geschichte mit, ihre eigenen Stars, ihre eigene Leidenschaft. Was mich als Finanzexpertin dabei an die Kapitalmärkte denken lässt, Stichwort: „Diversifikation“. Denn was beim Fußball selbstverständlich ist – dass die ganze Welt mitspielt – wird in der Geldanlage gerne vernachlässigt.

Genau deshalb möchte ich unser neues DekaBank Best Express-Zertifikat Relax heute mal näher beleuchten. Denn sein Basiswert, der MSCI World Climate Change ESG Select CTB 4,5% Decrement Index, bietet genau das: globale Streuung über die führenden Unternehmen weltweit, kombiniert mit ESG-Kriterien für nachhaltige Investitionen. Ein Index, der Ihnen die Welt ins Portfolio bringt, breit aufgestellt wie das WM-Teilnehmerfeld.

Kurz gesagt ist der Basiswert im Kern eine nachhaltig orientierte Variante des klassischen MSCI World. Er umfasst Aktien aus rund 23 Industrieländern weltweit, hat also eine ähnlich breite Streuung wie der bekannte MSCI World. Der Unterschied liegt in der Zusammensetzung: Unternehmen werden nach ESG-Kriterien – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – gefiltert und nach Klimaprofil neu gewichtet. CO₂-intensive Branchen wie Kohle, unkonventionelles Öl und Gas, kontroverse Waffenhersteller sind ausgeschlossen oder deutlich reduziert.

Das Produkt funktioniert so: Die Laufzeit beträgt maximal vier Jahre und vier Monate – also bis November 2030. Das Zertifikat läuft also etwas länger als bis zur nächsten WM im Sommer 2030, die in Marokko, Portugal und Spanien geplant ist. Es könnte bis dahin aber auch bereits vorzeitig zurückgezahlt worden sein. Denn der Express-Mechanismus ermöglicht eine Rückzahlung erstmals nach 16 Monaten, danach jährlich – sofern der Index an den jeweiligen Beobachtungstagen auf oder über seinem Startwert liegt.

Was den „Best-Mechanismus" besonders attraktiv macht: Bei einer vorzeitigen Rückzahlung partizipiert der Anleger unbegrenzt an der Wertentwicklung des Index. Damit entgeht der Anleger dem sonst bei Express-Zertifikaten so häufig anzutreffenden Dilemma, dass im Falle der vorzeitigen Rückzahlung der Basiswert eine höhere Performance erzielt als der bei der Rückzahlung erzielte Expresskupon. Beim „Best-Mechanismus“ gilt: Hat der MSCI World also zum Beispiel 12 Prozent zugelegt, gibt es 12 Prozent. Hat er 20 Prozent zugelegt, gibt es 20 Prozent – ohne Deckel. Mindestens jedoch werden 5,00 Euro je 100 Euro Festbetrag pro Periode gutgeschrieben. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, genügt am Bewertungstag (25.10.2030) die Behauptung der Barriere (75,00 Prozent des Startwerts) durch den Index. Der Anleger erhält dann den Festbetrag zuzüglich Zinsen in Form des Mindest-Zinsbetrages in Höhe von 20 Euro oder entsprechend der Partizipation an der Wertentwicklung der Indexentwicklung sogar mehr ausgezahlt..

Wird hingegen die Barriere am Bewertungstag unterschritten, führt dies zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt. Statt dem Festbetrag erhalten Anlegende den Gegenwert entsprechend der negativen Wertentwicklung des MSCI-Index im Verhältnis zum Startwert. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnungsfrist des DekaBank Best Express-Zertifikat Relax 11/2030 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select CTB 4.5% Decrement (WKN DK1JTG) läuft vom 8. Juni bis zum 29. Juni 2026 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung – also mitten hinein in die WM-Gruppenphase. Eine gute Zeit, um nicht nur die Tore zu zählen, sondern auch das eigene Portfolio strategisch aufzustellen.

Das DekaBank Best Express-Zertifikat Relax 11/2030 ist für Anleger interessant, die an die Stärke der Weltmärkte glauben und im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung unbegrenzt an der Wertentwicklung des Index partizipieren möchten, gleichzeitig aber einen Risikopuffer von 25 Prozent am Laufzeitende zu schätzen wissen.

Deutscher Zertifikatepreis 2026: Jetzt abstimmen und gewinnen!

Sind Sie mit unserem Zertifikateangebot und unserem Service zufrieden? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie der DekaBank und dem S Broker Ihre Stimme bei der Umfrage im Rahmen des Deutschen Zertifikatepreises 2026 geben. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Der Ausrichter der Abstimmung verlost unter den Teilnehmenden attraktive Preise.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!

Hier geht es zur Abstimmung und zu den Teilnahmebedingungen

Mehr Informationen: www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2025/ und www.scopeexplorer.com/scope-awards/2026/certificate/winners

Disclaimer: Dieses Dokument enthält keine Kostendarstellung, die die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis erfüllt. Einen solchen erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-25“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1JTG8_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Die MSCI Indizes sind ausschließliches Eigentum der MSCI Inc. („MSCI“). MSCI und die Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder seiner verbundenen Unternehmen. Die auf dem Index basierende Schuldverschreibung ist in keiner Weise von MSCI und/oder seinen verbundenen Unternehmen gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder MSCI noch ihre verbundenen Unternehmen tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Die Autorin, Charlotte Luise Neugebauer, ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.