WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 22. Juni

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung 19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 5/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26 08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/26 08:00 DEU: Lkw-Maut Fahrleistungsindex 5/26 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026 08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig) 08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Handelsbilanz 4/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag 09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung 10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung 10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung 10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung 11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung 19:00 USA: Target, Hauptversammlung 22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26 14:30 USA: Realeinkommen 5/26 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche 18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung 10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark 11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026 17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung 19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft DEU: Bundestag +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) 15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). LUX: Treffen der Euro-Gruppe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26 08:00 GBR: BIP 4/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen 3/26 08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung 11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Empire State Bericht 6/26 15:15 USA: Industrieproduktion 5/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M. FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung 09:30 SWE: Securitas, Investor Day 10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung 14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag 14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung 15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus PRT: EDP, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26 14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland 13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump. LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung 12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung 19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26 11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26 16:00 USA: Lagerbestände 4/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26 20:00 USA: Fed-Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin 11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung 10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung 11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026 13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer 11:00 EUR: Bauproduktion 4/26 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 5/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt 09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe 13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm BEL: EU-Gipfel, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung 10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung 11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26 09:30 POL: Industrieproduktion 5/26 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. 09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel 11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln HINWEIS USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam TERMINE KONJUNKTUR 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg 15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste ---------------------------------------------------------------------------------------

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