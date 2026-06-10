adidas - Glättungslinien sorgen für Ausrufezeichen!

Die Adidas-Aktie notiert aktuell auf dem Niveau des Jahres 2016. Seither gab es zum Teil heftige Ausschläge, doch letztlich verfuhr das Papier nach dem Motto: „außer Spesen nichts gewesen“. Ändert sich das möglicherweise gerade? Denn der Titel arbeitet aktuell an einem bemerkenswerten Comeback. In diesem Kontext setzen zwei zentrale Glättungslinien ein echtes Ausrufezeichen: Sowohl die 200 Monats Linie (akt. bei 149,95 EUR) als auch das Pendant der letzten 200 Tage (akt. bei 159,44 EUR) wurden zuletzt zurückerobert. Das ist mehr als Kosmetik: Während der Spurt über die 200 Tage Linie für eine verbesserte mittelfristige Trendqualität spricht, dient die 200 Monats Linie vielen Anlegerinnen und Anlegern als langfristiger Trendmaßstab. Zusätzlich konnte die Aktie den Abwärtstrend seit 2025 (akt. bei 147,08 EUR) zu den Akten legen, was den laufenden Stimmungsumschwung ebenfalls unterstreicht. Das nächste Anlaufziel stecken die Hochs bei rund 170 EUR ab. Jenseits dieses Levels wäre sogar eine nicht ganz idealtypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem Kursziel von 210 EUR vervollständigt. Insgesamt überwiegen aktuell die positiven Signale – mit klaren Stoppmarken für das Risikomanagement auf Basis der o. g. Durchschnitte.

adidas (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart adidas

Quelle: LSEG, tradesignal²

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