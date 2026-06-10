ANALYSE-FLASH: RBC hebt Adidas auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 210 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Herzogenauracher böten inzwischen gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Derweil sei die Aktienbewertung noch günstig./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

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