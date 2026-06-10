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Thema: KI
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APA ots news: CANCOM wird NVIDIA AI Factory Specialization Partner und beschleunigt den Weg zur produktiven KI in Unternehmen

Wien/München, 10. Juni 2026 (APA-ots) - - Kompetenzerweiterung als  
Antwort auf steigenden Druck zur 
Industrialisierung von AI mit Fokus auf Skalierbarkeit, Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit. 

- Strategische Weiterentwicklung der AI-Positionierung mit klarem 
Fokus auf produktiven Einsatz. 

- Die Spezialisierung wird ausschließlich auf Einladung an Partner 
mit nachgewiesener Kompetenz im Betrieb produktiver AI-Plattformen 
vergeben. 

CANCOM erhält von NVIDIA die neu geschaffene Kompetenzerweiterung "AI 
Factory Specialization" innerhalb des NVIDIA Partner Programms auf 
exklusiver Einladungsebene und gehört damit zu einem ausgewählten 
Kreis von NVIDIA-Partnern. Mit dieser Spezialisierung stärkt CANCOM 
gezielt seine Position als Partner für die Industrialisierung von 
Artificial Intelligence (AI, Künstliche Intelligenz, KI) und 
adressiert eine zentrale Herausforderung vieler Unternehmen: den 
Übergang von ersten AI-Pilotprojekten hin zu einem sicheren, 
skalierbaren und wirtschaftlich betreibbaren Einsatz von Artificial 
Intelligence im produktiven Alltag. 

Für IT-Verantwortliche schafft CANCOM damit einen klaren Rahmen, 
um AI-Workloads strukturiert zu entwickeln, effizient zu betreiben 
und sicher in bestehende IT-Landschaften zu integrieren. Angesichts 
steigender Anforderungen an Wettbewerbsfähigkeit, Automatisierung und 
Datenverwertung gewinnt dieser Schritt zunehmend an strategischer 
Bedeutung. 

Zwtl.: Von isolierten Use Cases zur industriellen Nutzung 

Viele Unternehmen haben erste Erfahrungen mit AI gesammelt. Nun 
stehen sie vor der Herausforderung, diese Ansätze aus isolierten 
Testumgebungen in den produktiven Regelbetrieb zu überführen. Dabei 
steigen die Anforderungen an Skalierbarkeit, Betriebssicherheit, 
Kostenkontrolle und Compliance deutlich. Die NVIDIA AI Factory 
Specialization setzt genau hier an. Sie erweitert den Fokus von 
einzelnen Hochleistungssystemen hin zu standardisierten, 
unternehmensweiten AI-Plattformen auf Basis validierter NVIDIA 
Enterprise Reference Architectures. 

Diese sogenannten AI Factories lassen sich als industrielle 
Produktionsumgebungen für AI-Anwendungen verstehen. Dabei kombinieren 
sie leistungsstarke Compute-Ressourcen, moderne 
Netzwerkinfrastrukturen, Orchestrierung mit Kubernetes sowie 
integrierte Security- und Observability-Funktionen mit 
spezialisierten NVIDIA Software-Stacks wie NVIDIA AI Enterprise, 
NVIDIA NIM für den Betrieb von Inference-Services, NVIDIA NeMo für 
Training und Fine-Tuning großer Sprachmodelle sowie dem NVIDIA Base 
Command Manager für das Management von AI-Clustern. 

Zwtl.: Hohe Anforderungen an Technologie und Betrieb 

Die Spezialisierung richtet sich ausschließlich an Anbieter, die 
AI-Plattformen auf Basis validierter Referenzarchitekturen nicht nur 
aufbauen und implementieren, sondern auch dauerhaft produktiv 
betreiben können. Dazu gehört neben der Plattformarchitektur auch 
tiefgehende Expertise im Aufbau leistungsfähiger AI-Netzwerke - 
beispielsweise mit NVIDIA Spectrum-X Ethernet und NVIDIA InfiniBand - 
als Voraussetzung für skalierbare, latenzarme und hochverfügbare AI- 
Workloads. 

"AI muss den Schritt aus dem Experimentierstadium in den 
produktiven Betrieb schaffen. Genau dort beginnt der Unterschied 
zwischen Vision und Wertschöpfung. Mit NVIDIA-Technologie treibt 
CANCOM die Industrialisierung von Artificial Intelligence aktiv 
voran, von skalierbaren Plattformen bis hin zu konkreten Anwendungen. 
Wir wollen AI nicht nur technologisch bereitstellen, sondern sie für 
unsere Kunden messbar wirksam machen. Damit wollen wir einen 
konkreten Beitrag zur Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in den 
Kernmärkten der CANCOM Gruppe leisten", sagt Rüdiger Rath, CEO von 
CANCOM. 

Zwtl.: CANCOM stärkt Position als End-to-End-Partner für AI 

Dieser Partnerstatus markiert einen wichtigen Meilenstein in der 
Weiterentwicklung der CANCOM AI-Strategie in der DACH-Region und 
unterstreicht den Anspruch als Systemintegrator und 
Infrastrukturprovider mit führender Kompetenz in der Anwendung von 
Artificial Intelligence. Das Unternehmen verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz, der Beratung, Architekturdesign, 
Implementierung und Betrieb von AI-Plattformen miteinander verbindet. 

Ziel ist es, Kunden nicht nur technologisch zu unterstützen, 
sondern sie auf einem verlässlichen Weg zur nachhaltigen Nutzung von 
AI zu begleiten - mit klaren Governance-Strukturen, hoher 
Betriebssicherheit und planbaren Kosten. Damit wird AI von einem 
Innovationsprojekt zu einem skalierbaren und wirtschaftlich 
steuerbaren Bestandteil der Unternehmens-IT. 

Zwtl.: Investitionen in Infrastruktur schaffen messbaren Mehrwert 

Ein zentraler Baustein der Zertifizierung ist der gezielte Aufbau 
einer leistungsfähigen Demo- und Proof-of-Concept-Infrastruktur bei 
CANCOM. Dazu zählen unter anderem leistungsfähige DGX- und HGX- 
basierte Systeme sowie RTX-validierte Konfigurationen, etwa auf Basis 
der NVIDIA RTX PRO 6000. Ergänzt wird diese Infrastruktur durch 
NVIDIA AI Enterprise Software-Stacks und skalierbare 
Netzwerkarchitekturen für den produktiven Betrieb von AI. Diese 
Umgebung ermöglicht es, Architekturen unter realistischen Bedingungen 
zu validieren und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. 
Kunden profitieren dadurch von einer deutlich verkürzten Time-to- 
Production, reduzierten Projektrisiken und einer höheren 
Planungssicherheit bei der Einführung von AI-Lösungen. 

Über CANCOM 

Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet 
CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die 
digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl 
klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital 
Solutions, Managed Servicves sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft 
und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden 
und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren 
und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein 
ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen. 

Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den 
Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter & 
Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für 
den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT- 
Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support 
-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der 
umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in 
konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren 
Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern. 

Die über 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM 
Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der 
Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges 
Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM 
Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. 
Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 
2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern- 
Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse 
im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Jutta Hanle 
   VP Marketing & Corporate Communications 
   CANCOM Austria AG 
   Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich 
   +43 50 822 5787 
   jutta.hanle@cancom.com 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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