Glasfaser-Spezialist

Applied Optoelectronics: Profiteur von KI-Rechenzentren

onvista · Uhr

Applied Optoelectronics (AAOI) ist eine Optical-Networking-Aktie aus dem Bereich Silicon Photonics – ähnlich positioniert wie Corning, Lumentum oder Coherent. Das Unternehmen profitiert direkt vom wachsenden Bedarf an Hochgeschwindigkeitsverbindungen in KI-Rechenzentren.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Applied Optoelectronics stellt optische Komponenten und Netzwerklösungen her. Das Kerngeschäft liegt im Bereich Silicon Photonics – der Technologie, die Licht statt elektrische Signale nutzt, um Daten mit höchster Geschwindigkeit und minimalstem Energieaufwand zu übertragen.

Das ist genau das, was KI-Rechenzentren brauchen. Mit wachsenden Modellgrößen und steigendem Datenvolumen steigt der Bedarf an schnellen Verbindungen innerhalb der Datenzentren massiv. Optical Networking ist dabei ein Engpass – und Unternehmen wie AAOI, Corning, Lumentum und Coherent profitieren direkt davon.

Was Applied Optoelectronics von reinen Glasfaserkabelherstellern unterscheidet: Das Unternehmen produziert aktive optische Transceiver und Komponenten – die intelligenten Teile des optischen Netzwerks, die Signale senden, empfangen und wandeln.

Applied Optoelectronics ist eine kleinere Aktie mit entsprechend höherer Volatilität. Wer in diesem Segment investieren möchte, kann zwischen einem großen Anbieter wie Corning und einem spezialisierten Nischenplayer wie AAOI wählen. Kleinere Werte bieten potenziell mehr Upside – aber auch mehr Risiko.

Martins Einschätzung

Optical Networking ist ein Schlüsselsegment der KI-Infrastruktur. Applied Optoelectronics ist gut positioniert – ähnlich wie Corning oder Lumentum, aber mit deutlich kleinerer Marktkapitalisierung. Das bedeutet höhere Chancen und höhere Risiken. Für das Segment insgesamt bin ich strukturell bullisch.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lumentum Holdings
Corning
Coherent
Applied Optoelectronics

Das könnte dich auch interessieren

Dramatische Kurswende
Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?gestern, 16:00 Uhr · onvista
Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?
KI-Chip-Aktie steigt in den S&P 500 auf
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht haben08. Juni · onvista
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht haben
Historischer Kapitalaufnahme
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollargestern, 16:02 Uhr · onvista
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollar
Speicherchip-Aktie nach 30-Prozent-Korrektur
SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit08. Juni · onvista
SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinneheute, 14:15 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzergestern, 14:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen