Was bewegt die Aktie?

Applied Optoelectronics stellt optische Komponenten und Netzwerklösungen her. Das Kerngeschäft liegt im Bereich Silicon Photonics – der Technologie, die Licht statt elektrische Signale nutzt, um Daten mit höchster Geschwindigkeit und minimalstem Energieaufwand zu übertragen.

Das ist genau das, was KI-Rechenzentren brauchen. Mit wachsenden Modellgrößen und steigendem Datenvolumen steigt der Bedarf an schnellen Verbindungen innerhalb der Datenzentren massiv. Optical Networking ist dabei ein Engpass – und Unternehmen wie AAOI, Corning, Lumentum und Coherent profitieren direkt davon.

Was Applied Optoelectronics von reinen Glasfaserkabelherstellern unterscheidet: Das Unternehmen produziert aktive optische Transceiver und Komponenten – die intelligenten Teile des optischen Netzwerks, die Signale senden, empfangen und wandeln.

Applied Optoelectronics ist eine kleinere Aktie mit entsprechend höherer Volatilität. Wer in diesem Segment investieren möchte, kann zwischen einem großen Anbieter wie Corning und einem spezialisierten Nischenplayer wie AAOI wählen. Kleinere Werte bieten potenziell mehr Upside – aber auch mehr Risiko.

Martins Einschätzung

Optical Networking ist ein Schlüsselsegment der KI-Infrastruktur. Applied Optoelectronics ist gut positioniert – ähnlich wie Corning oder Lumentum, aber mit deutlich kleinerer Marktkapitalisierung. Das bedeutet höhere Chancen und höhere Risiken. Für das Segment insgesamt bin ich strukturell bullisch.