Treasury-Strategie zieht Kapital an

Bitmine: Ethereum-Käufe nähern sich der fünf-Prozent-Schwelle

onvista · Uhr

Bitmine kauft weiter Ethereum in großem Stil. Allein in den letzten Tagen hat das Unternehmen rund 200.000 Ethereum für über 300 Millionen Dollar erworben. Der Gesamtbestand nähert sich nun der bedeutsamen Schwelle von fünf Prozent – ein Meilenstein für die Treasury-Strategie.

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Was bewegt die Aktie?

Bitmine verfolgt eine konsequente Treasury-Strategie: Das Unternehmen kauft kontinuierlich und aggressiv Ethereum, um einen möglichst großen Teil der gesamten Umlaufmenge zu halten. Der aktuelle Gesamtbestand nähert sich der Fünf-Prozent-Marke – das ist eine symbolisch wichtige Schwelle für Unternehmen dieser Art.

Allein in den letzten Tagen hat Bitmine rund 200.000 Ethereum erworben und dafür über 300 Millionen Dollar investiert. Das Tempo der Käufe ist konstant hoch – und signalisiert, dass das Management an der Strategie festhält, unabhängig vom aktuellen Marktumfeld.

Das Modell orientiert sich an bekannten Bitcoin-Treasury-Unternehmen und setzt darauf, dass eine hohe Krypto-Konzentration langfristig Wert für die Aktionäre schafft. Die Marktreaktion auf solche Käufe ist oft positiv – zumindest kurzfristig.

Charttechnik

Das Chartbild von Bitmine ist eng mit dem Ethereum-Preis verknüpft. Eine Annäherung an die Fünf-Prozent-Schwelle ist ein messbarer Fortschritt der Strategie. Wer die Aktie als Krypto-Proxy nutzt, sollte die Kaufdynamik des Unternehmens im Vergleich zur direkten Ethereum-Investition abwägen.

Martins Einschätzung

Bitmine kauft schnell und viel. Das ist eine klare strategische Aussage. Die Fünf-Prozent-Schwelle ist ein beachtenswerter Meilenstein. Wer an Ethereum glaubt und gleichzeitig die gehebelte Aktien-Dynamik sucht, für den ist Bitmine interessant – aber die Volatilität ist entsprechend hoch.

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