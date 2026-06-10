BYD startet Autoproduktion in Ungarn im vierten Quartal

London, ⁠10. Jun (Reuters) - Der chinesische Elektroautobauer BYD will im vierten Quartal dieses Jahres mit der Autoproduktion in seinem ‌neuen Werk in Ungarn beginnen. Die Arbeiten an einer geplanten Fabrik ⁠in ⁠der Türkei habe das Unternehmen pausiert, um sich auf die Produktion in Europa zu konzentrieren, sagte Stella Li, Executive Vice President ‌von BYD, am ‌Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Ungarn hat im Moment oberste Priorität", erklärte Li am ⁠britischen Hauptsitz des Unternehmens in West-London. ‌Der Produktionsstart ⁠erfolgt etwa ein Jahr später als ursprünglich geplant. Das Werk in Szeged in Südungarn ist ‌BYDs erste ⁠Fabrik in Europa. Der ⁠Absatz des weltgrößten Elektroautoherstellers in Europa stieg im vergangenen Jahr um 270 Prozent auf fast 188.000 Fahrzeuge.

(Bericht von Nick Carey. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)