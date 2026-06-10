Chinas Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit fast vier Jahren

Peking, 10. ⁠Jun (Reuters) - Angetrieben von hohen Energiepreisen infolge des Iran-Kriegs und einer starken KI-Nachfrage haben die Produzenten in China ihre Preise im Mai so stark angehoben wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Die Erzeugerpreise stiegen um 3,9 Prozent ‌im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit Juli 2022 und der dritte ⁠in Folge. ⁠Die Verbraucherpreise legten unterdessen um 1,2 Prozent zu, was vor allem auf höhere Benzinkosten zurückging.

Die Preiserhöhungen sind in der chinesischen Wirtschaft sehr ungleich verteilt. Während der weltweite Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) einigen Branchen Auftrieb gibt, geraten andere unter Druck. "In Branchen mit starker Nachfrage, wie bei der ‌KI, können die Firmen höhere Kosten weitergeben ‌und sogar einen Aufschlag vom Endverbraucher verlangen", sagte Volkswirt Xu Tianchen von der Economist Intelligence Unit. Dies sei jedoch in Branchen wie der Automobilindustrie nicht der ⁠Fall. Dort brachen die Verkaufszahlen im Mai um mehr als 22 Prozent ‌ein.

Die steigenden Preise dürften die bereits ⁠gedämpfte Konsumlaune der chinesischen Haushalte weiter belasten. "Die Lebensmittel- und Immobilienpreise helfen vorerst, die Gesamtinflation zu dämpfen", sagte die China-Chefvolkswirtin Lynn Song von der Bank ING. "Aber die auf breiter Front steigenden Preise deuten ‌darauf hin, dass wir uns ⁠von der Deflation in ein Umfeld ⁠niedriger Inflation bewegen." Eine baldige Erholung der Binnennachfrage sei jedoch nicht in Sicht. Als größter Unsicherheitsfaktor für die weitere Entwicklung gilt die Lage im Nahen Osten und an den globalen Energiemärkten.

Seit September 2022 waren die Erzeugerpreise fast ununterbrochen gefallen. Versuche der Regierung, den Preisverfall etwa durch Kampagnen gegen Rabatte zu stoppen, hatten die Deflation etwas abgemildert. Der durch den Iran-Krieg ausgelöste Preisschub bei Energie hat nun die Wende ⁠gebracht.

(Bericht von Yukun Zhang und Liz Lee, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)