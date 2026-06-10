DAX nach neutralem Start wieder im Minus – US-Futures und Nikkei geben nach

Der DAX startete nahezu unverändert, rutsche dann aber im Laufe des Vormittags wieder ins Minus. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich durchgehend schwächer, mit moderaten Verlusten beim Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit einem leichten Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise für Mai. Erwartet wird ein deutlicher Anstieg der Inflation, der als Signal für die künftige Zinspolitik der Federal Reserve gilt. Parallel wirken die geopolitischen Spannungen im Persischen Golf fort. Trotz erneuter militärischer Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran bleiben die Ölpreise bislang auffallend stabil, was als Zeichen interpretiert wird, dass Marktteilnehmer weiterhin auf eine diplomatische Lösung setzen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Heidelberger Druckmaschinen rückt mit einer klaren positiven Bewegung in den Vordergrund. Auslöser ist die angekündigte Verbesserung der operativen Marge im laufenden Geschäftsjahr, gestützt durch ein neues Kostensenkungsprogramm. Die Perspektive steigender Profitabilität zieht verstärktes Kaufinteresse nach sich.

Adidas behauptet sich ebenfalls im Plus, wenn auch moderater. Die Entwicklung wird durch neue Markteinschätzungen gestützt, die ein vergleichsweise robustes und planbares Wachstum unterstellen und damit zusätzliche Nachfrage generieren.

Beiersdorf zählt dagegen zu den schwächeren Werten und verzeichnet eine negative Tendenz. Belastend wirken kritischere Einschätzungen zur weiteren Geschäftsentwicklung, die kurzfristig Verkaufsdruck auslösen und die Aktie von ihrem zuletzt stabilen Niveau lösen.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN7EM4 4,57 24025,231 Punkte 55,09 Open End Nasdaq-100® Bear UN82U7 50,21 34734,671315 Punkte 5,00 Open End X-DAX® Bull UN636A 21,96 22233,057154 Punkte 10,93 Open End Gold Bull UG26JX 100,95 3018,507049 USD 3,56 Open End DAX® Bear UG2Y9G 16,98 26123,919 Punkte 14,42 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Eli Lilly & Co Call UN1B93 0,27 1400,00 USD 8,54 16.09.2026 Nvidia Corp. Call HD4QVF 22,67 180,00 USD 6,85 17.06.2026 Oracle Corp. Call UG1XWC 4,24 180,00 USD 3,03 16.12.2026 DAX® Put UN8QBX 6,84 24500,00 Punkte 18,32 24.07.2026 SAP SE Call HD8PS5 0,44 210,00 EUR 6,57 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla, Inc. Long UN5ZUF 1,84 357,090977 USD 10 Open End MicroStrategy Inc. Short UG27FS 1,31 156,027757 USD 3 Open End SAP SE Long UN3ZEF 4,00 116,048257 EUR 4 Open End Siemens Eneragy AG Long UG0GUB 4,29 118,662698 EUR 5 Open End RWE AG Long UN3A25 1,95 51,378932 EUR 12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2026; 11:00 Uhr;

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