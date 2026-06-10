Frankfurt, ⁠10. Jun (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche ‌Leitindex 0,7 Prozent tiefer bei 24.433 Punkten geschlossen. Ein Erholungsversuch der Technologiewerte nach dem jüngsten ⁠Ausverkauf ist ⁠vorerst gescheitert, was auch die US-Börsen ins Minus drückte. Experten verwiesen auf die Nervosität der Anleger vor der Veröffentlichung des US-Inflationsberichts für Mai am Mittwoch.

Die US-Verbraucherpreise dürften im vergangenen ‌Monat erneut deutlich gestiegen sein. ‌Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer Inflationsrate von 4,2 Prozent. Im April hatten sich Waren ⁠und Dienstleistungen um durchschnittlich 3,8 Prozent verteuert. Infolge ‌des Iran-Kriegs sind die ⁠Kraftstoffpreise in den USA deutlich gestiegen, was nach und nach auch viele andere Waren teurer macht.

Im Fokus bei den Unternehmen stehen ‌die Quartalsergebnisse des ⁠SAP-Rivalen Oracle. Dabei richten Börsianer ⁠ihr Augenmerk auf die Entwicklung des KI-Geschäfts. Ein Medienbericht über ein enttäuschendes Wachstum des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hatte vor einigen Wochen Oracle-Anleger nervös gemacht.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.433,06

EuroStoxx50 6.049,74

EuroStoxx50-Future 6.057,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 50.872,11 +0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.386,65 -0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.986,66 -0,6%

Hang Seng 24.249,99 -1,3%

(Bericht von Sanne Schimanski. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)