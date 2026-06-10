DAX® - Saisonalität als Spielverderber

Der DAX® startete gestern einen Erholungsversuch, doch bei 24.820 Punkten verließ die Marktteilnehmer der Mut. In der Folge kam es zu Gewinnmitnahmen, sodass unter dem Strich als Tageskerze ein Außenstab mit markantem Docht zu Buche steht. Damit befinden sich die deutschen Standardwerte durchaus in schwierigem Fahrwasser. Letzteres gilt auch unter zyklischen Gesichtspunkten, denn gemessen am durchschnittlichen Verlauf des US-Zwischenwahljahres stellt vor allem die 2. Junihälfte eine saisonale Herausforderung dar. Charttechnisch befindet sich der DAX® eingekesselt zwischen ganz entscheidenden Leitplanken. Auf der Oberseite hat das Aktienbarometer seit Mitte Januar mehrfach bei 25.406/25.508 Punkten wichtige Hochpunkte ausgebildet – zuletzt Ende Mai/Anfang Juni. Um eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen, gilt es, diesen „Deckel“ zu lüften. Andererseits bildet die Kombination aus der 50- und der 200 Tage-Linie (akt. bei 24.252/24.181 Punkten) eine massive Haltezone gen Süden, zumal es zuletzt zu einem positiven Schnittmuster zwischen beiden gleitenden Durchschnitten kam.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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