Dax Chartanalyse 10.06.2026

Dax startet größere Verkaufswelle und hat weiteres Abwärtspotenzial

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80025.000
Dax-Unterstützung24.00023.800

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

“Nach der gestrigen Erholung ausgehend vom EMA50 im Tageschart (Linie braun im Chart unten) probiert sich das deutsche Börsenbarometer heute erneut an einem Comeback zurück über den kurzfristig relevanten Widerstand im Bereich um 24.800 Punkte. Die Reaktion an dieser Marke in den kommenden Handelsstunden könnte bereits eine Richtungsentscheidung für die restliche Handelswoche werden. Ein Ausbruch über diese Marke eröffnet sofort weiteres Potenzial auf der Oberseite zurück über 25.000 Punkte, ein Scheitern hingegen dürfte ein erneutes Abdriften in den mittleren 24.000er Bereich.“

Der Index stieg gestern bis in den angesprochenen Widerstandsbereich um 24.800 Punkte und kam ausgehend von diesem Level am Nachmittag unter massiven Verkaufsdruck. Heute Vormittag notiert der Index gut 500 Punkte tiefer.

Dax-Ausblick: 

Nach dem Scheitern im Bereich um 24.800 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands aktuell klar südwärts im Dax. Die schlechte Nachricht für die Käuferseite: Die nächsten nennenswerten Unterstützungslevel liegen erst im Bereich 23.800 bis 24.000 Punkte. Sollten die US-Inflationsdaten am Nachmittag über den Erwartungen vermeldet werden, könnte dies für weiteren Abwärtsdruck sorgen.

Käufe kommen hier aktuell aus charttechnischer Sicht nicht in Frage. Lediglich ein schneller Rebound zurück über 24.800 Punkte bringt die Käufer zurück ins Spiel. Danach sieht es allerdings aktuell nicht aus.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5RF2) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 10.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.727,20 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9M8C) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 10.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.443,81 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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