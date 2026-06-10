Dax startet größere Verkaufswelle und hat weiteres Abwärtspotenzial

Dax-Widerstand 24.800 25.000 Dax-Unterstützung 24.000 23.800

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

“Nach der gestrigen Erholung ausgehend vom EMA50 im Tageschart (Linie braun im Chart unten) probiert sich das deutsche Börsenbarometer heute erneut an einem Comeback zurück über den kurzfristig relevanten Widerstand im Bereich um 24.800 Punkte. Die Reaktion an dieser Marke in den kommenden Handelsstunden könnte bereits eine Richtungsentscheidung für die restliche Handelswoche werden. Ein Ausbruch über diese Marke eröffnet sofort weiteres Potenzial auf der Oberseite zurück über 25.000 Punkte, ein Scheitern hingegen dürfte ein erneutes Abdriften in den mittleren 24.000er Bereich.“

Der Index stieg gestern bis in den angesprochenen Widerstandsbereich um 24.800 Punkte und kam ausgehend von diesem Level am Nachmittag unter massiven Verkaufsdruck. Heute Vormittag notiert der Index gut 500 Punkte tiefer.

Dax-Ausblick:

Nach dem Scheitern im Bereich um 24.800 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands aktuell klar südwärts im Dax. Die schlechte Nachricht für die Käuferseite: Die nächsten nennenswerten Unterstützungslevel liegen erst im Bereich 23.800 bis 24.000 Punkte. Sollten die US-Inflationsdaten am Nachmittag über den Erwartungen vermeldet werden, könnte dies für weiteren Abwärtsdruck sorgen.

Käufe kommen hier aktuell aus charttechnischer Sicht nicht in Frage. Lediglich ein schneller Rebound zurück über 24.800 Punkte bringt die Käufer zurück ins Spiel. Danach sieht es allerdings aktuell nicht aus.