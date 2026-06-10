Vorbörse 10.06.2026

Dax startet leicht höher trotz erneuter Nahost-Eskalation

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Die Lage an den Weltbörsen bleibt von Unsicherheit geprägt. Eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg dürften die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Verbraucherpreisdaten neu ins Risiko zu gehen. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch eine Stunde vor dem Xetra-Start leicht erholt bei 24.502 Punkten. Am Vorabend wurden in New York laut der Commerzbank vor mehreren Mega-Börsengängen weiter die Bewertungen von KI-Profiteuren hinterfragt. Dies zeigte sich auch in Asien mit erneuten Kursverlusten. Unsicherheit bringt auch, dass sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen erneut gegenseitig angegriffen haben.

Bist du besser als der MSCI World? Verbinde auf onvista deine echten Depots und analysiere, wie sich dein Gesamtvermögen wirklich entwickelt, wie hoch dein Risiko im Depot ist und vieles mehr.

Analysiere jetzt dein Depot

USA: Nur Dow leicht im Plus

Ein erneuter Schwächeanfall der Halbleitertitel hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag unter Druck gesetzt. Marktexperten machten die anstehenden Rekord-Börsengänge als Grund für die Kursverluste aus.

Trading-Impuls
Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzergestern · 14:05 Uhr · onvista
Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzer

Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es letztlich um 0,17 Prozent nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.872+ 0,17 Prozent
S&P 5007.386- 0,26 Prozent
Nasdaq 25.678- 0,97 Prozent

Asien: Verluste

Die Tech-Schwäche an den US-Aktienmärkten hat auch in Asien die Stimmung belastet. Wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg sowie die im Tagesverlauf erwarteten US-Verbraucherpreisdaten sorgten zusätzlich für Vorsicht bei Anlegern. Das US-Militär hat seine Angriffe auf Ziele im Iran inzwischen beendet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach den Gewinnen am Vortag zuletzt 2,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen sank um rund ein Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent nachgab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.053- 2,20 Prozent
Hang Seng24.565- 1,10 Prozent
CSI 3004.747- 0,90 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,30- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,02- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,49- 0,09 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1546- 0,31  Prozent
Dollar in Yen160,37+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,17+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent91,96 USD+  0,11 Dollar
WTI88,77 USD+ 0,23 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT BEIERSDORF AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 76 EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 13 (9) EUR - 'BUY'

RBC HEBT ADIDAS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 210 (170) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
U
US Tech 100
D
Dow Jones
Broadcom
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
M
MSCI World
N
Nikkei
Deutsche Bank
Eurokurs (Euro / Dollar)
Crowdstrike
Puma
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
Citigroup
H
Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
$
US Dollar/Japanischer Yen
NASDAQ
D
DAX (Kursindex)
IG GROUP HOLDINGS

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 09.06.2026
Dax dürfte unverändert starten - Asien deutlich im Plusgestern, 05:54 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzergestern, 14:05 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Alle Plus-Analysen