Dax startet leicht höher trotz erneuter Nahost-Eskalation

Die Lage an den Weltbörsen bleibt von Unsicherheit geprägt. Eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg dürften die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Verbraucherpreisdaten neu ins Risiko zu gehen. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch eine Stunde vor dem Xetra-Start leicht erholt bei 24.502 Punkten. Am Vorabend wurden in New York laut der Commerzbank vor mehreren Mega-Börsengängen weiter die Bewertungen von KI-Profiteuren hinterfragt. Dies zeigte sich auch in Asien mit erneuten Kursverlusten. Unsicherheit bringt auch, dass sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen erneut gegenseitig angegriffen haben.

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USA: Nur Dow leicht im Plus

Ein erneuter Schwächeanfall der Halbleitertitel hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag unter Druck gesetzt. Marktexperten machten die anstehenden Rekord-Börsengänge als Grund für die Kursverluste aus.

Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es letztlich um 0,17 Prozent nach oben.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 50.872 + 0,17 Prozent S&P 500 7.386 - 0,26 Prozent Nasdaq 25.678 - 0,97 Prozent

Asien: Verluste

Die Tech-Schwäche an den US-Aktienmärkten hat auch in Asien die Stimmung belastet. Wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg sowie die im Tagesverlauf erwarteten US-Verbraucherpreisdaten sorgten zusätzlich für Vorsicht bei Anlegern. Das US-Militär hat seine Angriffe auf Ziele im Iran inzwischen beendet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach den Gewinnen am Vortag zuletzt 2,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen sank um rund ein Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent nachgab.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 64.053 - 2,20 Prozent Hang Seng 24.565 - 1,10 Prozent CSI 300 4.747 - 0,90 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,30 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,02 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,49 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 91,96 USD + 0,11 Dollar WTI 88,77 USD + 0,23 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT BEIERSDORF AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 76 EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 13 (9) EUR - 'BUY'

RBC HEBT ADIDAS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 210 (170) EUR

(mit Material von dpa-AFX)