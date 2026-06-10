Dax zur Eröffnung fester - US-Inflation im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠10. Jun (Reuters) - Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart starten Dax-Anleger erneut einen Erholungsversuch. Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Mittwoch um ‌0,3 Prozent auf 24.504 Punkte an. "Die Nervosität steigt, wobei Iran nur das eine ⁠Thema ⁠ist", kommentierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Vielmehr sind jetzt die von der KI-Fantasie getriebenen und heißgelaufenen Technologieaktien in den USA in eine Korrektur ‌abgebogen."

Zu den stärksten Dax-Werten gehörte ‌Infineon. Die Aktien des Chipherstellers zogen rund drei Prozent an, nachdem sie an den ⁠fünf vergangenen Handelstagen rund 14 Prozent nachgegeben ‌hatten. Dagegen gab ⁠der Softwarekonzern SAP rund 2,5 Prozent nach und rutschte damit ans Dax-Ende. Mit Spannung warteten Anleger auf die ‌am Nachmittag anstehenden ⁠Verbraucherpreise in den USA. ⁠Es wird erwartet, dass die US-Inflation im Mai auf 4,2 Prozent gestiegen ist und damit mehr als doppelt so hoch liegt, wie von der US-Notenbank angepeilt.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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