Frankfurt, ⁠10. Jun (Reuters) - Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart starten Dax-Anleger erneut einen Erholungsversuch. Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Mittwoch um ‌0,3 Prozent auf 24.504 Punkte an. "Die Nervosität steigt, wobei Iran nur das eine ⁠Thema ⁠ist", kommentierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Vielmehr sind jetzt die von der KI-Fantasie getriebenen und heißgelaufenen Technologieaktien in den USA in eine Korrektur ‌abgebogen."

Zu den stärksten Dax-Werten gehörte ‌Infineon. Die Aktien des Chipherstellers zogen rund drei Prozent an, nachdem sie an den ⁠fünf vergangenen Handelstagen rund 14 Prozent nachgegeben ‌hatten. Dagegen gab ⁠der Softwarekonzern SAP rund 2,5 Prozent nach und rutschte damit ans Dax-Ende. Mit Spannung warteten Anleger auf die ‌am Nachmittag anstehenden ⁠Verbraucherpreise in den USA. ⁠Es wird erwartet, dass die US-Inflation im Mai auf 4,2 Prozent gestiegen ist und damit mehr als doppelt so hoch liegt, wie von der US-Notenbank angepeilt.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)