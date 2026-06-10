Dax zur Eröffnung fester - US-Inflation im Blick
Frankfurt, 10. Jun (Reuters) - Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart starten Dax-Anleger erneut einen Erholungsversuch. Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 24.504 Punkte an. "Die Nervosität steigt, wobei Iran nur das eine Thema ist", kommentierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Vielmehr sind jetzt die von der KI-Fantasie getriebenen und heißgelaufenen Technologieaktien in den USA in eine Korrektur abgebogen."
Zu den stärksten Dax-Werten gehörte Infineon. Die Aktien des Chipherstellers zogen rund drei Prozent an, nachdem sie an den fünf vergangenen Handelstagen rund 14 Prozent nachgegeben hatten. Dagegen gab der Softwarekonzern SAP rund 2,5 Prozent nach und rutschte damit ans Dax-Ende. Mit Spannung warteten Anleger auf die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise in den USA. Es wird erwartet, dass die US-Inflation im Mai auf 4,2 Prozent gestiegen ist und damit mehr als doppelt so hoch liegt, wie von der US-Notenbank angepeilt.
(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)