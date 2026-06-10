Deutsche Anleihen: Kurse bewegen sich kaum

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 125,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,05 Prozent.

Die erneute Zuspitzung im Nahen Osten bewegte den Anleihemarkt kaum. Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär im Iran Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Der Ölpreisanstieg hielt sich daraufhin allerdings in Grenzen und damit auch die Belastung für den Anleihemarkt.

In der Eurozone werden im weiteren Handelsverlauf keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Ökonomen erwarten im Mai einen Anstieg der Inflationsrate auf 4,2 Prozent. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank Fed im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben wird. Auf der Sitzung in der kommenden Woche wird allerdings noch keine Veränderung erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hingegen dürfte an diesem Donnerstag ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöhen./jsl/jkr

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 09.06.2026
Dax dürfte unverändert starten - Asien deutlich im Plusgestern, 05:54 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzergestern, 14:05 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Alle Plus-Analysen